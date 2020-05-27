新唐收購Panasonic半導體事業 延後至9月1日

新唐（4919）去年底在考量有助該公司拓展全球銷售通路、日本客戶及產品豐富性之下，決定以現金收購日本Panasonic旗下半導體事業PSCS。不過，今（27）日有媒體報導，在新冠肺炎疫情的影響下，新唐收購日本Panasonic旗下半導體事業PSCS的時程，將延後三個月，預計在今年9月1日完成。

新唐科技在去年11月宣布以2.5億美元收購Panasonic Semiconductor Solutions，當時預定在今年6月1日完成收購，新唐的收購，主要是著眼於買下原在Panasonic旗下的晶片製造公司，是為發展公司半導體業務並擴大日本客戶群。

不過，今年以來，全球的電子產業供應鏈及供需在新冠肺炎擴散下，明顯受到衝擊，也導致中國等地的反壟斷法審查腳步推延。日經報導指出，Panasonic已和新唐就延後出售半導體事業一事達成共識，除出售日期由今年的6月1日，延至9月1日外、其餘出售條件都未調整。