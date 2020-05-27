傳國際記憶體大廠鎧俠將增產投資 打造3D NAND新廠

今年全球記憶體市況因新冠肺炎打亂原本市場預期回升的步調。不過，在市場仍看好中長期需求增加趨勢不變之下，近日市場傳出，全球第2大NAND型快閃記憶體廠商鎧俠（Kioxia 原東芝記憶體）傳出該公司無懼疫情影響、將按先前公布的計畫進行增產投資，打造3D NAND Flash新廠房。

東芝於2018年6月將鎧俠獨立出去、並賣給由美國貝恩資本主導的「日美韓聯盟」。東芝目前仍持有鎧俠40.2%股權。

根據日媒報導，鎧俠已取得現有工廠附近的土地，將在5月27日舉行動土儀式，在完成整地之後將在12月開始進行廠房的興建工程，打造生產最先端3D NAND Flash的新廠房「第7廠房」、且預定在2022年夏天完工。

此外，鎧俠此次的總投資額，預估最高達3,000億日圓，而鎧俠合作夥伴美國大廠Western Digital（WD）預估會分擔投資。

至於鎧俠在今年新冠肺炎衝擊市場下，仍按先前計畫進行擴廠的原因，日媒則是指出，新冠肺炎疫情雖導致智慧手機銷售暫時減速，甚至目前多數市調機構也預期，今年全球手機總出貨量極可能出現較去年下滑，不過因民眾避免外出、影片下載服務需求急增，帶動來自數據中心的需求成長，加上居家辦公推升來自PC的需求，因此即便身處在疫情衝擊的當下，鎧俠也將如原先計畫進行增產投資。

對於鎧俠的擴產計劃，國內產業分析師則是認為，以供需來看，3D NAND Flash是較新一代的產品，不致影響短期的快閃記憶體供需，而以長期來看，該廠是全球重要的快閃記憶體生產廠，在此時按計劃擴產，應是對產業後市，特別是著重在長期需求的趨勢成長看好，才會有動作，對產業的解讀而言應屬正面。