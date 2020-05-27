徵5G好手 中華電校園資通訊人才線上招募開跑
中華電(2412)校園徵才活動不畏新型冠狀病毒疫情，招募人才不中斷，今年全面改為線上徵才，鎖定對5G相關應用、企客行銷等領域有高度興趣的校園菁英。
董事長謝繼茂指出，身為電信業龍頭，在今年5G元年，強力發展5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等重要業務。
總經理郭水義表示，今年是5G、AIoT關鍵年，也是中華電轉型關鍵年，創新第一、技術第一跟人才第一，是中華電的「黃金三律」，除了靠團隊合作「ONE CHT」打下市場漂亮成績單，更藉此打造一個可以讓年輕人展現實力的舞台。
中華電表示，2020菁英人才招募針對校園新鮮人開設相關職缺，線上報名時間即日起至6月2日截止，預計6月13日及14日針對合適人才辦理面談。
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