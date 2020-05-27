華碩校園徵才29日開跑 招手AI、硬體／軟韌體人才

防疫求職不喊卡！華碩為積極向各方領域人才招手，每年固定於畢業季舉辦的校園徵才活動，在今年特別配合中央落實防疫，改採線上說明會形式，自本周五（29日）起至七月中接力登場。會中將邀請多位華碩中、高階主管現身說法，大方分享其在華碩的職涯生活，讓即將從校園畢業、投入職場的新鮮人快速瞭解華碩內部企業文化與職務所需具備的特質。

華碩指出，本次招募領域橫跨「AI人工智慧」、「軟韌體研發」、「硬體研發」、「產品經理」、「業務行銷」與「客戶服務」等，歡迎所有具備資工、資管、電機、電子、商管等科系背景，且勇於接受挑戰的職場新鮮人踴躍參加，一同加入華碩大家庭「追尋無與倫比」；觀看線上說明會並掃描影片中QR Code登錄履歷，就有機會獲得華碩新一代「ROG Phone II」電競手機。