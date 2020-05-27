友訊高階主管 一年走八個

友訊經營權爭霸戰延燒，公司內部也不安寧。根據公司最新上傳股東會年報，包括前任總經理林仕國在內的八名高階主管，最短年資一年、最長年資近30年，辭職、解任或申請退休跑光光。

友訊近期人事動盪，總經理自去年9月懸缺至今，由董事長胡雪暫代；財務長從去年3月至今懸缺未補，發言人則自去年9月至今，本月25日才公告由人資處資深處長王蕙雯接任。

友訊年報揭露最新年度高階主管辭職及解任情形彙總表，執行長李中旺、總經理林仕國、財務副總張瑞昌、副總陳蕙釧、協理施亮光辭職；稽核主管孔海東及副總林奇洲退休；副總苗華崑解任。

友訊光是2019年就有八名主管因為辭職、退休、解任離開公司，最短年資一年，最常年資近30年，占整體高階主管比重不低，引起股東關注。

至於列名友訊總經理及副總酬金表中高階主管有九名，其中，李中旺、林仕國、陳蕙釧、張瑞昌等四人辭職，苗華崑則為解任，僅剩資深副總王葆儀、副總林根國、副總鍾振遠、副總簡銘霖等四人。