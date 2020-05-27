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代工三雄 對岸大招工

經濟日報 / 記者尹慧中蕭君暉╱台北報導

新冠肺炎疫情帶動遠距、教學需求，推升筆電代工廠本季出貨量上揚，鴻海、仁寶、緯創等三家指標廠中國大陸廠區近期祭出內薦獎金大招工，最高喊至人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）。外界看好，在筆電等需求強勁帶動下，代工廠「五不窮、六不絕」，第3季不看淡。

過往代工廠都在第3季才開始為旺季儲備人力，今年受新冠肺炎疫情打亂生產節奏，加上不少工人疫情回鄉或下崗後，並未再回到生產線，因此罕見在5月底開始有大規模招工。

目前鴻海集團在大陸的人力招募，轉向內部推薦或是特別推薦獎金招募方式，如煙台廠區、武漢廠區。煙台廠區是日系娛樂類產品生產重鎮，昨（26）日也釋出最新招募機構、嵌入軟體、電腦工程師等16個職缺。

其中，鴻海武漢廠區5月中旬發布內部推薦最高可領人民幣1萬元，主要是新的PCEBG事業單位硬體，職缺包含新業務RD&PBU研發設計、管理類。

仁寶昆山廠以生產筆電與視訊產品為主，因應訂單需求，近期推出普工招募獎金，內薦獎金人民幣800元，至於生產平板電腦的成都廠內薦獎金達人民幣1,200元。

除了生產線作業員外，仁寶還大舉招募八大類研發工程師，包括研發關鍵組件、研發熱設計、研發自動化系統、研發軟體測試、研發電子、研發機構、研發項目、研發編程工程師等。外界解讀，仁寶大舉招兵買馬，顯見對2020年展望偏樂觀。

緯創昆山廠近期也招募普工，並祭出內薦獎金，女性人民幣1,200元，男性人民幣600元的獎勵，大舉搶才。緯創也看好第2季筆電、伺服器、顯示器出貨季增兩位數，桌機成長個位數。

人民幣 筆電

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