大立光外資持股比 守住50%

新冠肺炎疫情重創全球經濟，加上本季營運展望疲弱、美方對華為祭出新禁令等三大衝擊，大立光淪為外資提款機。至本周一（25日）為止，外資持股比重面臨五成保衛戰、降至50.15%，為今年以來新低，所幸昨（26）日外資反手買超，持股比重小增至50.25%，破底危機暫時解除。

累計今年以來，三大法人賣超大立光2,219張，其中，外資賣超達1,562張，尤其5月外資加大賣超力道，5月至今賣超1,287張，成為台股重災區之一。大立光昨天股價漲90元、收3,925元，外資轉買122張，終止連二賣。

市場人士分析，疫情重創全球經濟，導致手機市場銷售疲弱，大立光供貨橫跨蘋果與非蘋兩大陣營，難逃衝擊，公司釋出本季營運偏弱的訊息之際，又遭逢美國擴大封殺華為，大立光更成為外資提款機。

市場也點名台積電是美方華為新禁令的主要受害者之一，外資5月以來持續調節台積電，持股比重則由76.12%降至約75.49%。

由於新冠肺炎延燒全球，歐美各國採取邊境封鎖管制措施，尤其零售商業活動全數停止，衝擊智慧手機需求，三星及蘋果等手機品牌首當其衝，大立光第2季表現相對疲弱。

大立光4月合併營收46.83億元，月減14%，年減6%，雖為同期次高，仍低於市場預期。大立光表示，5月拉貨動能將較4月下滑，目前6月仍看不到。外界預期，若下游客戶持續縮手，大立光5月營收月減恐仍有兩位數下滑。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，大立光營收表現為全球手機市場重要風向球。