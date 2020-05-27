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友訊穩軍心 首席顧問喊話
友訊陷入經營權之爭風暴，董事長胡雪找來華航前董事長趙國帥擔任首席顧問。趙國帥昨（26）日上任後首度正式與媒體會面時提到，友訊需要穩定，才可安然度過股東會，未來他將提供營運策略及公司治理意見，盼穩定公司內部軍心。
趙國帥表示，自己與胡雪互補，可以協助提供營運策略、公司治理以及內部管理的經驗，讓友訊在既有基礎上更加精實，讓大眾更有信賴感，現在友訊已有總經理候選人，後續經過獨董及董事會通過後，就會上任。
趙國帥自嘲，「淌這渾水，是因為俠義精神，路見不平，拔刀相助」。
近期友訊董事會通過延後股東會時間，從6月15日延後至6月29日，不符合公司法規定，遭證交所裁罰30萬元，並要求限期改善。
針對友訊經營權大戰的問題，趙國帥表示，今天不提經營權的問題，只談帶給友訊的貢獻。
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