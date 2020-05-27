筆電代工廠 人力運輸成本飆增

筆電代工大廠面對這一波因疫情促成的龐大遠距應用硬體商機，不得不祭出各種獎金搶人，已加快生產節奏出貨。

同時，因為工人移動不像以前那樣方便，可能遭遇各種檢疫程序，代工廠也必須包下飛機，高鐵與遊覽車，來把這些外地工人運至工廠。

除了人員需要額外的運輸之外，許多電子零組件缺貨，也需要額外的空運運輸，而且產品做好之外，在國外品牌大廠需求孔急下，也要透過空運運到各個市場，使得代工廠今年在大陸的人員與運輸的成本大增。

這對已是「毛（利率）三到四（3%至4%）」的代工廠來說，將是營運一大考驗，雖然代工廠希望透過擴大出貨，提升規模經濟來降低成本，但能否奏效，有待觀察。

個人電腦這幾年缺乏成長動能，因為消費者都把眼光聚焦可以帶著走的行動裝置，但新冠肺炎疫情爆發後，必須宅在家，保持社交距離，加上要求在家上班上課，使得筆電成為熱門產品，甚至連周邊配件鍵盤都相當熱賣。

雖然目前歐美國家陸續解決封城，但是現在歐美國家已經接受長期在家辦公的事實，逐漸認為這是新的常態，所以要為這個新常態做好準備。例如臉書已宣布，未來將有半數員工會在家裡工作。