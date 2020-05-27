大立光十大股東 勞退基金、南山首度上榜

大立光將於6月10日召開股東常會，根據公司股東會年報，前十大股東全都露，創辦人林氏家族成立的閉鎖型控股公司茂鈺穩居最大股東，並出現兩個新面孔，包括新制勞工退休基金持股2.01%，居第六大股東，顯見股王成為政府基金護盤重要指標。南山人壽也以持股1.67%，新入列第八大股東。

根據大立光最新年報，統計至2020年4月12日為止，前十大股東依序為：茂鈺紀念股份有限公司、共同創辦人陳世卿、陳世卿配偶蔣翠英、花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶、創始大股東謝銘原、新制勞退基金、國泰人壽、南山人壽、美商摩根大通銀行台北分行受託保管T.羅派斯新興市場股票基金投資專戶、監察人梁忠仁。

其中，茂鈺、陳世卿夫婦持股排序不變，董事長林恩舟與執行長林恩平因持股轉至茂鈺閉鎖，退出前十大股東之列，也讓茂鈺持股總數由前一年的8,672餘張大增至1.89萬餘張，持股比由6.47%大增至14.1％，穩居最大股東。

因應公司永續經營，林氏家族在創辦人林耀英主導下，2018年9月成立閉鎖型控股公司-茂鈺紀念股份有限公司，林氏家族包括林耀英、林恩舟、林恩平父子在去年底幾乎轉讓全數持股。

其他大股東持股互有消長，其中，國泰人壽減持1,858張最多，由第四位退居至第七大股東；外資美商摩根大通及花旗銀行分別減持783張及96張不等。

雖然本土或外資法人持股有加有減，不過，大立光檯面個人大股東幾乎一張都沒有賣，同為創辦人之一的陳世卿與其配偶蔣翠英合計持股9.98%，與林氏家族持股14.1%並列前兩大股東，董事謝銘原持股維持3,606張，居第五大股東，監察人梁忠仁持股一樣維持2,091張，只是因為十大法人持股互有消長，梁忠仁躋身第十大股東。

今年2月，林氏家族將旗下閉鎖型控股公司石安股份有限公司合併茂鈺後，存續的石安股份有限公司更名為茂鈺紀念股份有限公司，林氏家族合併旗下兩家兩家閉鎖型控股公司，有利於股權單一且集中化。

茂鈺最新統計持有大立光股權由6.47%，增加至目前14.1%。

去年6月，大立光股東會全面改選，董事會結構轉變，除了董事席次由七席限縮為五席外，林耀英父子三人均由自然人轉為茂鈺公司的法人代表。