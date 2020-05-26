周永明推出新5G VR一體機 定價2萬元有找

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電前執行長周永明創辦的未來市（XRSPACE）今（26）日宣布，與高通、廣達（2382）、華晶科等合作夥伴，經過三年的努力，推出首款5G VR一體機裝置XRSPACE MOVA。希望以更輕巧的硬體，更親民的價格，更好的體驗，推動VR的普及。

周永明表示，這幾年VR產業的發展比預期慢，其因素很多，包括有消費者認為，這只是噱頭，或是架設起來太複雜、體積太大、需要一定的空間等，因此XRSPACE三年來在硬體與使用者體驗上力求突破，希望推出讓消費者覺得好用的產品。而MOVA的硬體加平台定價2萬元有找，為19,999元，以現在中高階智慧手機都要2、3萬元，如果對使用者有價值，例如對教育有幫助，家長應該都還負擔得起。

周永明指出，MOVA是目前全球首款可以支援5G的行動VR裝置，相較於其他品牌，MOVA更輕、更小，同時採用高通的S845晶片，而且以手勢驅動，用戶不用另外的遙控器。在光學技術上，主要得力於華晶科的協助；在硬體製造設計部分，則是與廣達合作。至於在5G版本，將與中華電信合作。

未來市今天公布的首波服務夥伴包括東森集團、空中英語教室、永慶房屋集團、味全龍、三貝德數位文創集團、亞洲教育大平台、弋果美語、風潮音樂、MagicLOHAS、Klook 客路、必揚實境，以及 studio2等。

VR 周永明 5G

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