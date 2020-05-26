電車太燒錢 Gogoro：還沒做好承受零補助的準備

Gogoro近期出現車主們抱怨召回後故障、外送員是否適用現行資費方案等爭議，Gogoro執行長陸學森今（26）日親口認「過去產品不夠好」、「後勤服務趕不上銷量」等，並推出「Gogoro 360」的公開承諾力挽狂瀾。對於油車業者喊出的「零補助式平等」，他也表示「目前成本太高，不能承受補助歸零」。

Gogoro在新冠肺炎疫情稍為緩和後，開了年後首場記者座談，由陸學森帶領各部門高層出來「承認錯誤」、「更新承諾」。其中談到機車業者高喊「油電平權」，要求不要只針對電車補助，陸學森認為，「補助歸零是時間的問題」，但是目前電車的成本還是居高不下，Gogoro還不能承受補助歸零。

Gogoro指出，除了消費者補助外，政府應該重視如何把電車產業推到國際，讓產業能更穩定、有出口能力，屆時就可以讓補助退場。

針對車主近期怨聲載道，陸學森表示，去年第四季的銷售車口數的成長超乎預期，造成售後服務並未到位，包括服務中心的數量、客服專線的等待時間、以及GoStation的普遍度等。

陸學森更指出，早期的幾萬台車子的確「沒做好」，2017、18年的車子都已經遇到問題，為了調整品質陸續召回，並承諾車主能「越用越新」。

為求大幅改善，Gogoro於官網推出「Gogoro 360」這個「業界首創的公開進度報告」，將公開電池交換服務、保養維修服務、顧客支持服務、產品品質承諾、科技升級承諾等內部資料，並包括承諾Super GoStation今年目標60站、全台灣電池交換站總數1900站、智慧電池3.0加速投放、維修據點全台加碼至148個、降低保修等待時數等。