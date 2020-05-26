散熱、ABF基板兩大族群 點火轉強

台股今（26）日受美股期貨電子盤上漲激勵，四度挑戰年線關卡，先前因美國強化華為禁令利空下跌的健策（3653）、欣興等散熱、ABF基板兩大族群，獲得短多進場點火，股價同步轉強。

亞股今日普遍走揚，台股在外資買盤回籠下，盤中一度創11,046點本波反彈來新高，雖然尾盤賣壓出籠，但終場仍力守年線，上漲126點或1.16%，收在10,997點，成交值擴增至1,824億元。

盤面上台積電、大立光、鴻海等蘋概三王同步收紅，至於台塑四寶、大型金控等權值股也普遍上揚，其餘強勢族群除部分籌碼穩定的防疫概念股外，具有經濟解封概念的運動休閒、自動化、觀光，以及中國「新基建」概念的伺服器、散熱、ABF基板都見到買盤積極介入。

美國日前宣布將進一步增加對華為供應商的出口限制，引發ABF基板、散熱、銅箔基板等相關族群法人籌碼鬆動，但在公司派紛紛澄清目前華為貢獻有限下，賣壓逐漸減輕，昨日隨大盤再度挑戰年線關卡，相關個股紛紛點火轉強。

健策近日回測半年線有守，法人調節賣壓有限，昨日股價強攻漲停，創2月24日來新高，主要拜輝達（Nvidia）推出新一代GPU顯卡，可望帶動DIY及電競相關應用升級，帶來後續營運動能。

大型本國投顧認為，台股在尚未明確站穩或跌破盤整區時，先以箱型區間整理看待，操作切忌追高殺低，預期全球逐漸恢復經濟活動，金融市場焦點回歸業績後，外資將主導下一步走勢，此時更應特別追蹤籌碼變化，逢低留意未來具展望的產業。