華碩商用NB、桌上型電腦 奪台灣2019年銷售冠軍

據知名市調最新報告顯示，華碩商用筆記型電腦與桌上型電腦挾2019年全台銷售第一氣勢，拿下2020年第一季商用市場冠軍寶座！其中，商用桌上型電腦自2005年第四季起，至今已累計40季單季全台市佔冠軍，今年第一季更以逾三成市佔的亮眼成績橫掃市場，商用筆記型電腦自2004年以來，至今累計拿下15年台灣市場銷售榜首，讓華碩商用市場的龍頭地位至今難以撼動。

華碩聯合科技系統業務處副總經理楊長明表示，華碩商用電腦集結卓越品質、彈性規格、快速交貨與專屬技術服務團隊等優異特色，全力滿足金融機構與高科技領域的專業需求，以及政府、教育與中小企業的大量設備採購，為用戶量身訂製極臻完美的解決方案。展望未來，我們將與時俱進，維持華碩在商用市場不容撼動的領導品牌地位。

華碩商務系列具備專屬技術服務團隊、最高五年保固與ASUS Control Center獨家軟體等特點，深獲中小企業、政府與教育機構青睞，成為各領域採購設備的指定品牌。

對於企業用戶而言，具備極速效能、節能省電、彈性擴充、完美連接能力與可靠耐用等亮眼特色的桌上型電腦，是無懈可擊的完美首選。ASUSPRO D840MA最高配備第9代Intel Core™ vPro™處理器與DDR4記憶體，能提供絕佳效能與減少耗電量，且最高可外接三台4K獨立顯示器，能擴充用戶的桌面工作空間、執行多工作業，並具備強大的連接能力與多個PCIe插槽，輕鬆串聯其他裝置、隨時為設備升級，加上採用全球最佳主機板與100%頂級固態電容，並通過震動、墜落、噪音與熱衝擊等嚴格測試，即使長期使用，仍能維持穩定可靠，發揮無懈可擊的極致性能。

此外，隨著內容創作者市場快速成長，專為創作者而生的ASUS ProArt Station D940MX最受關注，也為商用市場提供更全面的選擇並挹注更多成長動能。其中，僅8公升輕巧機身設計的ASUS ProArt Station D940MX最高搭載第 9代Intel® Core™ i9處理器與NVIDIA Quadro RTX™ 4000或GeForce RTX™ 2080 Ti顯示卡，能以風馳電掣的極致效能，滿足專業創作所需，加上賞心悅目的時尚外型設計，提供用戶愈臻完美的專業桌上型電腦選擇。更多商業採購需求資訊，