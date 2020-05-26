前國發會主委陳美伶為周永明站台 期許成下一個台積電

前國發會主委陳美伶今天出席未來市（XRSPACE）的記者會，在擔任國發會主委期間，陳美伶多次前往未來市。陳美伶表示，看到未來市的成果非常感動，台灣要投資的就是這樣的數位轉型創新企業，期許他們成為下一個台積電。

陳美伶說，在疫情之前，看到未來市的初步成果，也體驗其設計，當時覺得很佩服，體會到台灣是可以站在全球第一的，也很感動，國家應該要傾全力支持這個團隊，讓他們發光發熱。

陳美伶指出，未來市產品原定4月在德國發表，因為疫情延宕，但疫情是危機也是轉機，不要浪費每一次的危機，雖然不能去德國，XRSPACE還是在台灣舉行發表會，讓台灣站在世界頂端。因為疫情關係，會展產業飽受衝擊，但未來市協助外貿協會，在一周內將相當困難的虛擬會展整體規劃做出來，這已不是全球第一，應該是宇宙第一了。