周永明創立的未來市 發表全球首款5G VR一體機

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電前執行長周永明所創立的未來市（XRSPACE）今天宣布與包括中華電信等全球夥伴共同推出 XRSPACE MANOVA，亦即為大眾用戶設計的新世代 VR 社交實境世界平台，在與首款支援 5G 的 VR 一體機裝置 XRSPACE MOVA 結合下，為全球飽受疫情與社交距離所苦的消費者，提供 VR 互動式體驗。

XRSPACE 創辦人周永明表示，未來市希望透過 5G XR 科技，將人類的社交溝通帶到超越智慧型手機的下一階段。XRSPACE 所專注的唯一任務，在為全球大眾消費者帶來能真正輕鬆上手的 XR 體驗。在創立的三年間，我們將一般用戶的需求放在心中，在硬體與使用者體驗上力求突破，打造出足以重新定義社交互動的產品。今天在此發表結合 5G XR 科技的新平台，開創人與人互動的嶄新可能。5G、XR、AI、Cloud 即為時代趨勢所在，希望領先未來，讓人才能夠一展創意，建立全球品牌，創造時代新價值。

未來市指出，XRSPACE MOVA 是世界首款可支援 5G 的行動 VR 裝置，在當今最小巧輕盈的時尚外型之下，採用強悍的 Qualcomm Snapdragon 845 晶片，成為第一款預設以手勢驅動的 VR 裝置。用戶不再需要額外控制器，更無須複雜費時的設置流程，透過手勢即可直覺暢遊虛擬世界，深刻感受栩栩如生的社群互動。在任何擁有 5G、4G，或 Wi-Fi 連線的環境中，以最直覺無負擔的方式，隨時隨地跨入 XRSPACE MANOVA 的多彩世界。

未來市表示，XRSPACE MANOVA 是新世代的 VR 社交實境世界平台，能在突破空間限制下，讓人們隨時同在一起。用戶能透過專屬的全身虛擬人（XRSPACE Avatar）與彼此相見、共事，一同玩樂。XRSPACE MANOVA 由許多的公眾（Public Spaces）與私有空間 （Private Spaces）組成，從用戶獨有的虛擬住宅、個人影院，到為電信商及內容夥伴客製的專屬場景。

5G VR 4G

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