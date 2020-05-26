快訊

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

雙層公寓的木村花之死：又殺一人的「日本誹謗中傷」

外資倒貨逆風不跌 關注美中港三方角力

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

目前是一個盤整待變的時間，美中貿易戰與資金相互抵消，一旦有新的消息出籠，勢必帶領盤局脫離此一區間，群益期貨分析師林致彬表示，投資人要更有耐心等待行情方向出現。

林致彬說，從技術面來觀察，5月加權指數落在4月30日高點與5月4日低點支間震盪，5月初期就以決定截至目前為止的高低點，一旦未來往任一方向突破，行情將有可能產生趨勢方向，採取突破式交易相對有利。

進入5月之後，台股加權指數走勢丕變，一下子從2、3月受疫情影響暴跌、暴漲的行情趨勢，轉變為救市計畫與經濟衝擊相互糾葛的區間震盪格局，但5月的震盪又非過去狹幅整理態勢，指數突破過高、跌破殺低往往在一天內完整，操作難度提升。

魔鬼藏在細節內，仔細看不難發現，近期外資賣超幅度不低，台積電也自5月開始逐步震盪走低，甚至傳出美國設廠消息後，選邊站的股價低點，也在5月25日一度跌破；台幣匯率也自5月後逐步轉趨貶值，都一再顯示外資將資金撤出的情況。

但過去外資發生這些動作的時後，指數通常出現大幅度回跌，但這次不同，維持橫盤震盪，主流都在中小型類股，然而官股行庫買超量能並不足以支撐盤面；林致彬表示，因此，推估可能有因為降息而流出的資金，往高股息邁進的跡象，撐住了目前盤面。

這個情況能維持多久，以目前中國人大、政協兩會針對香港議題投票，市場風向認定通過機率高，且下半年進入美國選舉前夕，勢必川普有可能轉移焦點，將疫情風向導向貿易戰爭，因此，中國大陸、美國與香港之間的議題將再次充斥市場，一旦消息點火，在沒有經濟基本面支撐的股市環境下，指數恐從橫盤震盪格局，轉為空方大幅度回跌趨勢。

但林致彬表示，也並非行情就如此悲觀，目前外資賣超，資金匯出，指數逆風不跌，顯示壽險、中實戶買盤支撐強勁，且目前台灣央行利率尚未降至0的水準，再加上疫情控管利多，若中、美間相對和緩，外資轉向成為買超之時，指數將有可能突破高點，繼續往前波高點邁進。

外資 疫情 台幣匯率

延伸閱讀

淡海新市鎮開發案停滯 盼2年內送通盤檢討

影／蔡英文臉書揭可停用港澳條例 藍委批方向錯誤

定額徵收方向確定 口罩外銷最快本週解禁

傳振興券花一千給三千元不排富 龔明鑫：方向正確

相關新聞

聯發科董事長蔡明介躋身「年薪億元男」

聯發科昨（25）日上傳今年股東常會年報，高階經理人去年薪資也在年報中浮出檯面，其中，董事長蔡明介領取董事兼任員工酬金總額...

台積年報 揭祕十大股東

台積電將在6月9日舉行股東常會，根據公司上傳的股東會年報，前十大股東互有消長，但持股前五位的大股東，包括國發基金、花旗託...

友訊委託書大戰 從頭來過

友訊經營權之爭，友訊董事長胡雪再出招，友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳未能進入董事會，友訊董事會昨（25）日通過延後股東會日期，從...

華為殺出血路 傳聯韓抗美

美方擴大封殺華為，傳華為有意拉攏三星、SK海力士等韓廠突圍，尤其寄望三星在晶圓代工、手機晶片，以及記憶體等三大關鍵領域協...

華為手機晶片轉單 聯發科不敢接

華為遭美方強力封鎖，尋求韓廠支援之際，聯發科也是市場點名可能受惠華為5G手機晶片轉單的對象，但有消息傳出，鑒於美國禁令影...

華為備料被動元件 找上華新科

華為趕在美國擴大封殺令的寬限期結束前，擴大採購零組件備料，有「電子產品米飯」之譽的被動元件也在此波強力備料名單中，並找上...

華新科董座焦佑衡 連兩月買自家股

公開資料觀測站資料顯示，華新科董事長焦佑衡、副董事長顧立荊近期都增持自家股票，焦佑衡更連續兩個月增加持股，凸顯看好公司長...

NCC鼓勵5G專網跨域合作

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（25）日表示，鼓勵5G專網跨領域合作，祭出兩誘因，首先是電信業者攜手垂直場域業者發展，可...

新iPhone面板 傳延後量產

歐美地區新冠肺炎疫情持續延燒，蘋果新一代iPhone的發表時間備受關注，目前仍眾說紛紜。儘管供應鏈全力配合，在疫情變數下...

夏普電商平台 買氣強強滾

鴻海集團旗下夏普主導的電商平台「可購樂CocoroLife」首度在今年祭出股東購物節活動，並改變只賣3C家電產品服務。可...

Note 20將上市 台廠振奮

受新冠肺炎疫情衝擊，三星S20系列傳出買氣不如預期，三星除加強行銷力道，對下半年高階機種Note 20系列更寄予厚望。近...

鴻海旗下新創 挺餐飲業

鴻海集團旗下子公司肚肚昨（25）日通過經濟部「餐飲業上架外送服務補助方案」資格審核，將協助餐飲業者擴大銷售、增加營收、數...

熱門新聞

振興券、國旅補助7月齊發 台經院：可支撐下半年經濟

口罩擬提早解禁 華新：國外客戶頻詢問盼快打世界盃

花1千換3千振興券 國民黨諷：政府在賣遊樂場代幣？

國鼎研發中新藥用於新冠肺炎治療 獲準美臨床二期收案

無薪假人數繼續衝高「旅宿業反而回溫」 業者曝現況

【重磅快評】耽誤救急的振興券 依然有馬英九影子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。