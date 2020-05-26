外資倒貨逆風不跌 關注美中港三方角力

目前是一個盤整待變的時間，美中貿易戰與資金相互抵消，一旦有新的消息出籠，勢必帶領盤局脫離此一區間，群益期貨分析師林致彬表示，投資人要更有耐心等待行情方向出現。

林致彬說，從技術面來觀察，5月加權指數落在4月30日高點與5月4日低點支間震盪，5月初期就以決定截至目前為止的高低點，一旦未來往任一方向突破，行情將有可能產生趨勢方向，採取突破式交易相對有利。

進入5月之後，台股加權指數走勢丕變，一下子從2、3月受疫情影響暴跌、暴漲的行情趨勢，轉變為救市計畫與經濟衝擊相互糾葛的區間震盪格局，但5月的震盪又非過去狹幅整理態勢，指數突破過高、跌破殺低往往在一天內完整，操作難度提升。

魔鬼藏在細節內，仔細看不難發現，近期外資賣超幅度不低，台積電也自5月開始逐步震盪走低，甚至傳出美國設廠消息後，選邊站的股價低點，也在5月25日一度跌破；台幣匯率也自5月後逐步轉趨貶值，都一再顯示外資將資金撤出的情況。

但過去外資發生這些動作的時後，指數通常出現大幅度回跌，但這次不同，維持橫盤震盪，主流都在中小型類股，然而官股行庫買超量能並不足以支撐盤面；林致彬表示，因此，推估可能有因為降息而流出的資金，往高股息邁進的跡象，撐住了目前盤面。

這個情況能維持多久，以目前中國人大、政協兩會針對香港議題投票，市場風向認定通過機率高，且下半年進入美國選舉前夕，勢必川普有可能轉移焦點，將疫情風向導向貿易戰爭，因此，中國大陸、美國與香港之間的議題將再次充斥市場，一旦消息點火，在沒有經濟基本面支撐的股市環境下，指數恐從橫盤震盪格局，轉為空方大幅度回跌趨勢。

但林致彬表示，也並非行情就如此悲觀，目前外資賣超，資金匯出，指數逆風不跌，顯示壽險、中實戶買盤支撐強勁，且目前台灣央行利率尚未降至0的水準，再加上疫情控管利多，若中、美間相對和緩，外資轉向成為買超之時，指數將有可能突破高點，繼續往前波高點邁進。