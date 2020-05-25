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遠傳加速推動5G影音內容 friDay影音攜手The Wall

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳總經理井琪。 記者葉信菉／攝影
遠傳總經理井琪。 記者葉信菉／攝影

遠傳表示，近年在行動網速逐漸提升後，享受高品質的影音服務明顯成為人們生活重心其中的一環。在即將到來的5G世代，網速最高可達4G的數十倍甚至百倍，可預期將為消費者帶來創新且具顛覆性的影音內容及呈現方式。回應市場對5G新時代的期待，遠傳friDay影音再推出4K高畫質服務後，更將進一步與The Wall音樂展演空間合作投入娛樂內容自製，全力加速推動5G應用服務的發展。

遠傳總經理井琪表示，遠傳取得5G「夢幻旗艦」頻譜、基地台架設許可，全面啟動5G網路佈建，目標今年暑假開台，新冠肺炎讓5G推出時原本期待發酵的娛樂型應用可能受到影響，但5G帶來的應用，例如視訊通話，且這波疫情也加速數位轉型的速度，新經濟的成長變的更有機會。

目前遠傳來自新經濟貢獻營收約14.3%，年底目標是15%，而企業客戶營收占遠傳整體營收約為22%。新經濟毛利率約為30%，ICT約為13%，數位服務則為50%。

而影音內容也是遠傳新經濟的一環，遠傳表示，今年新冠肺炎疫情期間宅經濟升溫，遠傳friDay影音第1季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，反觀娛樂產業卻因疫情受到衝擊，全球展演空間因此停擺，對樂團和樂迷來說都造成極大影響。

遠傳表示，在全球疫情尚未趨緩之際，遠傳friDay影音即為用戶想得更遠，與「The Walll 這牆音樂藝文展演空間」激出合作火花，結合雙方媒體平台與展演平台的角色優勢，積極投入自製現場演唱會直播內容，為樂團和樂迷間搭起不受空間限制的藝文表演橋樑。The Wall 是台灣重要的音樂展演空間（live house），曾被《紐約時報》（New York Times）選為台北十大景點之一，從2003年成立至今邁入17年，提供台灣的獨立樂團、到國際知名大團一個展演的平台，每年超過百場的樂團表演節目，過去更催生許多搖滾迷最愛的搖滾音樂祭。

遠傳friDay影音表示，攜手The Wall合作一系列線上音樂會節目「公館地下室」，雙方將突破傳統音樂節目製作框架，除了單一視角節目外，將以多視角的方式，提供不同角度鏡位的選擇，屆時觀眾無論處在何地，都像是坐在演唱會的第一排，不僅可以環視所有舞台，同時也可以點選自己最愛的樂手畫面，享受最親近的觀賞體驗。未來結合5G應用的高傳輸與低延遲特性，以演唱會為例，舞台上建置各角度的攝影機，以及360度攝影機的畫面捕捉，再透過影像資料匯集至後端處理，可產生各面向360度的精采視野，還能自在地切換視角，可讓演出效果以不同面貌呈現在用戶眼前，提供獨特且身臨其境的震撼體驗。

遠傳 5G 疫情

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