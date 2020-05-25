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創同期新高！4月工業生產指數107.3 年增3.51%、連三紅

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
4月工業生產指數107.30，指數創歷年同月新高，年增3.51%連三紅。其中占比九成的製造業生產指數108.37，同創歷年同月新高，年增4.15%。圖／經濟部提供
4月工業生產指數107.30，指數創歷年同月新高，年增3.51%連三紅。其中占比九成的製造業生產指數108.37，同創歷年同月新高，年增4.15%。圖／經濟部提供

經濟部統計處今（25）日發布4月工業生產指數107.30，指數創歷年同月新高，年增3.51%連三紅。其中占比九成的製造業生產指數108.37，同創歷年同月新高，年增4.15%。

統計處預估，5月工業生產指數約年減1%至年增2%。

4月工業、製造業生產指數雙雙創高，統計處說明，主因受惠於遠端商機崛起及半導體高階製程需求強勁，帶動資訊電子產業生產活絡，惟肺炎疫情持續延燒，全球供需同步緊縮，加上國際油價重挫，拖累國內傳統產業生產動能，抵銷部分增幅；累計1至4月製造業生產較上年同期增加8.23%。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增22.15%，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業年增32.27%，主因5G 通訊及高效能運算對先進製程需求強勁，加上伺服器、筆電等遠端應用產品相關晶片需求殷切所致。

液晶面板及其組件業亦因 IT 應用需求擴增，年增3.49%，結束連續17個月負成長。電腦電子產品及光學製品業年增1.75%，主因伺服器、筆電、網路連接設備等需求強勁，惟去年同期比較基數高，加上行動裝置鏡頭減產，抵銷部分增幅，致本月增幅縮小。

不過，傳統產業則因肺炎疫情在全球擴大蔓延，鎖國封城致經濟活動急速降溫，終端需求銳減，國際原物料價格重挫，產銷秩序大受干擾，致紡織業、石油及煤製品業、汽車及其零件業、機械設備業均呈二位數減幅，分別年減33.09%、16.74%、21.10%及14.10%；基本金屬業及化學原材料業亦分別年減6.08%及5.70%，減幅均較3月擴大。

展望未來，在5G 通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技應用穩定推展、遠距商機持續發酵下，資訊電子產業生產動能可望延續，惟肺炎疫情對消費端之衝擊逐漸延伸至生產端，國際原物料價格走勢及美中貿易爭端再起疑慮亦將牽動我國製造業生產表現，仍須密切關注並審慎因應。

工業生產指數 製造業

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