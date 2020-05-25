資料中心需求大增 首季NAND Flash營收季增8.3%

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，今年第1季NAND Flash位元出貨量較前一季大致持平，加上平均銷售單價上漲，帶動整體產業營收達136億美元，季增8.3%；預估第2季NAND Flash合約價因市場持續缺貨維持上漲。

TrendForce表示，延續去年第4季開始的資料中心強勁採購力道，第1季Enterprise SSD仍是供不應求。此外，自年初起，各供應商當時的庫存水位多已恢復至正常，也帶動主要產品合約價呈現上漲。

農曆春節期間爆發新冠肺炎疫情，根據TrendForce當時的調查，伺服器供應鏈的恢復狀況優於筆記型電腦及智慧型手機，因此對資料中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠生產排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響，3月後始陸續恢復生產。

展望第2季，遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求，筆電也因突增的遠距辦公、教學需求，使得企業採購及政府標案大幅增加。因此，第2季NAND Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD，由於整體備貨需求強勁，NAND Flash合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。

TrendForce預估，在價量齊漲下，產業營收將繼續成長；各公司部分，儘管疫情爆發初期，三星因ODM復工遞延而影響到Client SSD出貨，加上智慧型手機亦進入淡季，但在資料中心需求持續挹注下，三星位元出貨僅較前季下跌約3%，平均銷售單價則上漲約4%。第1季NAND Flash營收達45.01億美元，較前季持平。

在製程方面，三星持續提升92層產品占比，並預計今年導入128層產品至各類應用，以維持成本競爭力，並回應市場對高容量產品的需求。

SK海力士的NAND Flash銷售雖然一向以行動裝置市場為重，但隨著資料中心需求暢旺，第1季Enterprise SSD出貨量翻倍，推升位元出貨量季成長達12%。同時，藉由產品比重的改變，平均銷售單價增加7%。第1季NAND Flash營收來到14.47億美元，季增19.8%，數個季度以來的虧損情況有所改善。

SK海力士今年規劃將著重在製程的提升，除了繼續提升96層產品的占比外，預計第2季將正式量產128層產品。

來自資料中心及筆電端SSD的強勁拉貨力道，帶動鎧俠第1季位元出貨成長約3%。平均銷售單價也因市場供需在第1季仍顯緊張，加上產品結構調整得宜而季增約6%。第1季營收較上季增長9.7%，來到25.67億美元。

鎧俠今年的SSD出貨比重預計將顯著增長，除了伺服器和筆電，今年底將上市的新一代遊戲機轉採SSD也將是主要動能。在製程規劃上，今年預計主要以96層支應上述SSD需求。

受惠於資料中心強勁需求，威騰第1季位元出貨季增約7%；平均銷售單價則因整體NAND Flash供不應求而上漲約5%。第1季NAND Flash營收達20.61億美元，季增12.1%。

在產品規劃方面，針對今年需求最暢旺的Client及Enterprise SSD產品，威騰的重心將放在提升96層產品的銷售比重。

美光同樣受惠於資料中心需求，整體SSD營收季增近20%，也因此減少對通路的Wafer銷售比重，以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退，但平均銷售單價上漲約10%，第一季NAND Flash營收達15.14億美元，季增6.47%。

以產品組合來看，美光持續擴展SSD布局，自去年下半年起已積極與PC OEM進行導入Client SSD產品。此外，美光目標在下半年量產128層替代匣極(Replacement Gate)產品。

英特爾長期耕耘Enterprise SSD市場，近期資料中心強勢需求使得訂單應接不暇；加上銷售產品結構調整，平均銷售單價在第1季大漲20%。但在產能並未增加，且幾無剩餘庫存支應客戶加單的情況下，位元出貨量仍較前一季減少近10%。第1季NAND Flash營收為13.38億美元，季成長9.9%。

就產品與層數規劃來看，英特爾銷售重點仍為Enterprise SSD，今年主要目標是協助客戶轉進96層，並預計年底前開始提供144層產品進行測試，預計2021年放量。另外，QLC產品出貨占比在第1季已超過5%，今年將繼續積極推廣。