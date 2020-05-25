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資料中心需求大增 Q1NAND Flash營收成長8.3%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據 TrendForce 記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查，2020年第1季NAND Flash位元出貨量較前一季大致持平，加上平均銷售單價上漲，帶動整體產業營收季成長8.3%，達136億美元。

延續去年第4季開始的資料中心強勁採購力道，第1季Enterprise SSD仍是供不應求。此外，自年初起，各供應商當時的庫存水位多已恢復至正常，也帶動主要產品合約價呈現上漲。

隨後在農曆春節期間爆發新冠肺炎疫情，根據 TrendForce 當時的調查，伺服器供應鏈的恢復狀況優於筆記型電腦及智慧型手機，也因此對於資料中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠生產排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響，於3月後陸續恢復生產。

展望第2季，遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求，而筆電亦因突增的遠距辦公、教學需求，使得企業採購及政府標案大幅增加。因此，第2季NAND Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD，由於整體備貨需求強勁，NAND Flash合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。TrendForce預估，在價量齊漲的幫助下，產業營收將繼續成長。

儘管疫情爆發初期，三星因ODM復工遞延而影響到Client SSD出貨，加上智慧型手機亦進入淡季，但在資料中心需求持續挹注下，三星位元出貨僅較前季下跌約3%，平均銷售單價則上漲約4%。第1季NAND Flash營收達到45.01億美元，較前季持平。

在製程方面，Samsung持續提升92層產品占比，並預計今年導入128層產品至各類應用，以維持成本競爭力，並回應市場對高容量產品的需求。

智慧型手機 NAND Flash

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