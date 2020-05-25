經濟解析／華為閃禁令擴大採購零組件 記憶體利多？

美國給中國手機廠華為的壓力持續增加，華為已要求全球前兩大記憶體廠三星電子和SK海力士維持穩定的記憶體晶片供應。一般預料，在華為拉長零組件安全庫存時間，需求增加下，記憶體市場短期內的價格將相對有撐。

不過，美中貿易戰升級為科技戰，華為受打擊，全球手機市場需求連帶受波及，零組件也會受影響，因此，華為短線急單只能視為短多長空。

在美方祭出華為禁令後，華為目前積極採購所需零組件，包括記憶體、電信設備等，欲以空間換取時間。外媒報導，韓系記憶體大廠三星與SK海力士近日都被華為要求增加供應量，此舉將使得記憶體市場的供應趨緊。

事實上，記憶體市場包括DRAM（動態隨機存取記憶體）及NAND型Flash（快閃記憶體）合約價已連四個月上漲。華為的急拉庫存動作，將使得記憶體價格目前雖受新冠肺炎疫情影響，但可以持續穩定。

儘管韓系廠商在生產記憶體過程中，跟台積電一樣，都是使用美國設備，美國技術含量也高，但就目前已產製出的產品，若美國無法確切認定是何時產製，華為就還有空間，積極採買。

另一方面，目前全球記憶體市場三分天下，除韓系兩大廠外，美國的美光也是主要供應商，華為目前也是美光的客戶，若美國政府要斷華為記憶體的貨源，影響美光生計，以美光在美的政治遊說力量，相信也不是容易之事。

三星電子與SK海力士供應全球逾70%的DRAM記憶體晶片，若兩家韓廠被美國納入限制出口規定內，將威脅華為的生存。雖然華為還是可以靠自己的聯盟自給自足，努力求生，惟在美總統大選前，川普政策未轉彎下，時間上是緩不濟急，而全球手機市場在華為受挫下，預料也將衝擊整體需求，與記憶體產品為主的半導體廠，同樣將蒙受其害。