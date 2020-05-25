TrendForce：首季NAND Flash產業營收季成長8.3%

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查，2020年第1季NAND Flash位元出貨量較前一季大致持平，加上平均銷售單價上漲，帶動整體產業營收季成長8.3%，達136億美元。

延續去年第4季開始的資料中心強勁採購力道，第1季Enterprise SSD仍是供不應求。此外，自年初起，各供應商當時的庫存水位多已恢復至正常，也帶動主要產品合約價呈現上漲。

隨後在農曆春節期間爆發新冠肺炎疫情，根據TrendForce當時的調查，伺服器供應鏈的恢復狀況優於筆記型電腦及智慧型手機，也因此對於資料中心需求影響有限。

筆電及手機品牌廠生產排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響，於3月後始陸續恢復生產。

展望第2季，遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求，而筆電亦因突增的遠距辦公、教學需求，使得企業採購及政府標案大幅增加。

因此，第2季NAND Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD，由於整體備貨需求強勁，NAND Flash合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。TrendForce預估，在價量齊漲的幫助之下，產業營收將繼續成長。