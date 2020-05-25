晶圓庫存恐將修正 歐系外資調降環球晶評等及目標價
歐系外資預估今年8吋晶圓需求恐衰退8%，12吋晶圓衰退1%，對環球晶（6488）產能利用率及價格造成壓力，除了下修環球晶今明年每股盈餘預估外，同時也調降評等及目標價，由中立降至賣出，目標價由400元降至300元。
歐系外資最新報告表示，8吋及12吋晶圓需求今年恐將衰退，且預估下半年修正幅度將比上半年來的大，預估未來幾季8吋晶圓恐將面臨庫存修正，環球晶產能利用率及價格都將面臨壓力，加上主要競爭對手擴充12吋晶圓，將造成整體產業加載率偏低。
歐系外資認為，相較於競爭對手，環球晶受到8吋晶圓需求走軟的影響較大，調降今明年每股盈餘預估，由原先的28.76元、31.61元，調降至26.16元、27.35元；同時將評等降至賣出，目標價則下修至300元。
環球晶今（25）日以363元開低，下跌2元，一度下滑至353.5元，盤中跌幅0.68%。
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