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傳真無線藍芽耳機、5G手機將亮相 宏達電回攻手機市場

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
宏達電董事長王雪紅（本報系資料庫）
宏達電董事長王雪紅（本報系資料庫）

台灣5G預計下半年開台，宏達電(2498)除了不會缺席5G智慧手機市場外，市場傳出將搶進去年來快速成長的真無線藍芽耳機(TWS)領域，市場預估，宏達電今年可望有4G及5G的 的智慧手機上市，除了VR及AR之外，積極回攻手機市場；宏達電今(25)日股價開高走高，盤中漲幅4.44%，站上5日線及月線。

宏達電股東會預計6月19日舉辦，最新出爐的營業報告書中，董事長王雪紅表示，今年將在VR(虛擬實境)及AR(擴增實境)推出更多創新的軟體及硬體產品，看好5G普及後將會為VR及AR帶來重大突破。

另外，去年以來真無線藍芽耳機快速成長，國際耳機大廠、智慧手機大廠都競相投入，在蘋果air Pods的帶動下，真無線藍芽耳機搭配智慧手機成為重要趨勢，目前在非蘋手機品牌包括三星、小米、華為、OPPO、vivo、Realme等都已跨足TWS領域。

根據NCC型式認證資料庫，宏達電除有一款智慧手機HTC Phone甫通過認證之外，還有一款TWS(真無線藍牙耳機) HTC U Ear 也通過審驗；宏達電執行長梅特（Yves Maitre）曾表示，將會推出5G手機；市場傳出，宏達電5G手機可望下半年推出，不過，新通過NCC認證的這款手機，市場預測可能是中階定位的 HTC Desire 20 Pro。

市場預估，宏達電今年下半年可望推出新智慧手機，包括4G及5G手機；另外，宏達電也將搶進TWS市場領域，外電報導表示，宏達電將在5G手機發布前，先發表HTC U Ear真無線藍牙耳機。

宏達電近幾年積極布局VR領域，在智慧手機上並沒有什麼太大的表現，今年下半年可望回攻智慧手機市場，且切進當紅的TWS市場，今日股價以28.65元開高，一度拉升至29.8元，盤中漲幅4.44%，站上5日線及月線。

智慧手機 真無線藍牙耳機 宏達電

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