快訊

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

病毒防不勝防 三步驟「抗疫」資安防禦守則大公開

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
安碁資訊總經理吳乙南。圖／安碁資訊提供
安碁資訊總經理吳乙南。圖／安碁資訊提供

安碁資訊總經理吳乙南接受經濟日報訪問表示，新冠疫情的影響引領了新的辦公模式，異地上班以及遠距辦公改變傳統上下班的通勤模式，視訊會議取代面對面的溝通，同步減少差旅的舟車勞頓與營運費用。「辦公室」的定義已經被廣義解釋，許多企業也都陸續導入遠距上班制度，如何在不影響公司營運的情況下作好疫情控管，考驗著企業主事者的智慧。

這一波的疫情各國防疫成效不同，台灣當然是各國防疫的模範生，「Stay at Home」或是封城策略固然可以暫時阻絕新冠病毒的擴散，減少人流降低感染的風險，但是在新數位時代的經濟消費行為，結合4G、5G的應用，更加速了資訊流的傳遞，因此，資訊安全成為個人應該重視的常識，更是企業防禦的佈署策略。

及早反應減少災損 - 在防疫期間公司單位都有人員分組辦公藉以分散風險，上網環境不比在公司的防護完整，此時的駭客也正蠢蠢欲動，釣魚郵件常常假冒疫情指揮中心或如何預防疫情等「疫情報導」、「有助於防疫」等等的網站連結或是文章下載，一不經意點選或是下載就可能導致電腦被駭以及資料外洩，如果是企業員工的電腦發生資安事件呢？越早發現異常以及越早將問題解決、排除才是真正減少災損的方式，誠實反映是上策，這跟疫情防治的觀念是一致的，輕症比較容易治癒。

資安防護三步驟 - 個人和企業應該如何做好資安防護呢？可以參考對照陳時中部長防疫大作戰的教戰守則劃分成事前、事中跟事後來落實資安防護。安碁資訊提醒，簡單記住以下三步驟，來進行資訊安全防護的基本措施：

一、勤洗手：「定期更換密碼」，連網設備或是郵件等應用程式APP，設定八碼以上的強度密碼，並不定期更換密碼，切記勿使用設備出廠密碼

二、戴口罩：「勿點選不明郵件」，不要隨意下載文件、照片、檔案等附件。

三、量體溫：「版本自動更新」，隨時檢測防毒程式病毒碼以及作業系統之版本是否為最新版本。

從個人做起 -「企業數位化」強勢上路，不論什麼世代的上班族皆需擁抱或被迫使用數位化或遠端工具，相對資安的風險加大，資安防禦的佈署也會更複雜，不論是企業單位要保護重要客戶資料、智慧財產等，還是個人要預防個人隱私、帳號密碼遭竊，做好資訊安全防護基本動作，才是保障資訊安全最重要的第一步。

如同COVID-19病毒的產生，人類的病毒並不會消失，如同有人提出資訊安全可否做到零漏洞? 當然也是不可能的!! 人類必須靠免疫力或是疫苗抵擋病毒，相同的資安防禦就必須先從安裝防毒軟體當基礎，搭配每個人必須牢記上述的資安防護3步驟，遇到有電腦疑似中毒等狀況也切勿驚慌，平時養成定期資料備份的習慣，再聯繫專業資安服務廠商協助事件的解決，或是諮詢未來資安防護的建議措施，才是資安防禦的正確步驟。

資安防護三步驟，安碁資訊提醒，簡單記住此三步驟，來進行資訊安全防護的基本措施。圖／安碁資訊提供
資安防護三步驟，安碁資訊提醒，簡單記住此三步驟，來進行資訊安全防護的基本措施。圖／安碁資訊提供

資安 疫情

延伸閱讀

師生家長控防疫皂淪公關品 花蓮特教校長致歉

新北續開放防疫管制 畢典人數放寬限制

立委質疑各行業防疫標準不一 薛瑞元提「三原則」

影／防疫新生活下一站？ 薛瑞元：要逐步規畫

相關新聞

經濟解析／華為閃禁令擴大採購零組件 記憶體利多？

美國給中國手機廠華為的壓力持續增加，華為已要求全球前兩大記憶體廠三星電子和SK海力士維持穩定的記憶體晶片供應。一般預料，...

製造業測驗點連4月下滑 台經院仍樂觀「保1沒問題」

台經院今（25）日公布最新景氣動向調查顯示，4月製造業與營建業氣候測驗點下滑，且已是連續四個月呈現下跌態勢，其中受到新冠...

今年智慧手機ODM產能增 疫情衝擊需求出貨恐年減13.6%

智慧型手機ODM三巨頭聞泰、華勤及龍旗持續盤算全球生產布局，除拓建中國大陸產能外，也設法在東南亞及印度設廠或挪借在地產能...

TrendForce：首季NAND Flash產業營收季成長8.3%

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查，2020年第1季NAND Flash位元出貨量較...

宏達電新機有影？NCC新通過HTC Phone審驗

久無推出新智慧手機的宏達電（2498），新機已呼之欲出，近來在NCC的型式認證資料庫中，可以看到宏達電有一款手機HTC ...

晶圓庫存恐將修正 歐系外資調降環球晶評等及目標價

歐系外資預估今年8吋晶圓需求恐衰退8%，12吋晶圓衰退1%，對環球晶（6488）產能利用率及價格造成壓力，除了下修環球晶...

外資上週賣超349.68億 賣鴻海買聯發科

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣349.68億元，自年初至5月22日，外資累計賣超6543.78億元。上...

傳真無線藍芽耳機、5G手機將亮相 宏達電回攻手機市場

台灣5G預計下半年開台，宏達電(2498)除了不會缺席5G智慧手機市場外，市場傳出將搶進去年來快速成長的真無線藍芽耳機(...

病毒防不勝防 三步驟「抗疫」資安防禦守則大公開

安碁資訊總經理吳乙南接受經濟日報訪問表示，新冠疫情的影響引領了新的辦公模式，異地上班以及遠距辦公改變傳統上下班的通勤模式...

慧榮看記憶體後市 PC強手機弱資料中心是重要變數

多數記憶體相關廠商在首季業績繳出亮眼表現後，市場近期對第二季及下半年市況持保留看法，對此，全球最大的記憶體控制IC大廠慧...

看好彩色電子紙成長動能 歐系外資調高元太目標價

元太（8069）第1季營業利益、淨利、 EPS都創下9年來第1季的歷史新高，歐系外資最新報告調高元太今明年獲利預估，幅度...

美封殺華為 法人仍看好南電產能滿載到9月

美國禁令封殺中國華為，法人指出由於有緩衝期，IC載板大廠南電到9月中旬前並無影響，ABF載板產能滿載，續接洽新客戶，整體...

熱門新聞

傳振興券花一千給三千元不排富 龔明鑫：方向正確

公務員退休金要扣稅嗎？銓敘部報你知

鴻海帶頭 搶「設備去美化」商機

鴻海鴻準群創股東注意 上萬購物金這樣領

生技募資潮 規模逾百億

台積降資本支出 疑慮再起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。