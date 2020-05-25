病毒防不勝防 三步驟「抗疫」資安防禦守則大公開

安碁資訊總經理吳乙南接受經濟日報訪問表示，新冠疫情的影響引領了新的辦公模式，異地上班以及遠距辦公改變傳統上下班的通勤模式，視訊會議取代面對面的溝通，同步減少差旅的舟車勞頓與營運費用。「辦公室」的定義已經被廣義解釋，許多企業也都陸續導入遠距上班制度，如何在不影響公司營運的情況下作好疫情控管，考驗著企業主事者的智慧。

這一波的疫情各國防疫成效不同，台灣當然是各國防疫的模範生，「Stay at Home」或是封城策略固然可以暫時阻絕新冠病毒的擴散，減少人流降低感染的風險，但是在新數位時代的經濟消費行為，結合4G、5G的應用，更加速了資訊流的傳遞，因此，資訊安全成為個人應該重視的常識，更是企業防禦的佈署策略。

及早反應減少災損 - 在防疫期間公司單位都有人員分組辦公藉以分散風險，上網環境不比在公司的防護完整，此時的駭客也正蠢蠢欲動，釣魚郵件常常假冒疫情指揮中心或如何預防疫情等「疫情報導」、「有助於防疫」等等的網站連結或是文章下載，一不經意點選或是下載就可能導致電腦被駭以及資料外洩，如果是企業員工的電腦發生資安事件呢？越早發現異常以及越早將問題解決、排除才是真正減少災損的方式，誠實反映是上策，這跟疫情防治的觀念是一致的，輕症比較容易治癒。

資安防護三步驟 - 個人和企業應該如何做好資安防護呢？可以參考對照陳時中部長防疫大作戰的教戰守則劃分成事前、事中跟事後來落實資安防護。安碁資訊提醒，簡單記住以下三步驟，來進行資訊安全防護的基本措施：

一、勤洗手：「定期更換密碼」，連網設備或是郵件等應用程式APP，設定八碼以上的強度密碼，並不定期更換密碼，切記勿使用設備出廠密碼

二、戴口罩：「勿點選不明郵件」，不要隨意下載文件、照片、檔案等附件。

三、量體溫：「版本自動更新」，隨時檢測防毒程式病毒碼以及作業系統之版本是否為最新版本。

從個人做起 -「企業數位化」強勢上路，不論什麼世代的上班族皆需擁抱或被迫使用數位化或遠端工具，相對資安的風險加大，資安防禦的佈署也會更複雜，不論是企業單位要保護重要客戶資料、智慧財產等，還是個人要預防個人隱私、帳號密碼遭竊，做好資訊安全防護基本動作，才是保障資訊安全最重要的第一步。