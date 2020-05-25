製造業測驗點連4月下滑 台經院仍樂觀「保1沒問題」

台經院今（25）日公布最新景氣動向調查顯示，4月製造業與營建業氣候測驗點下滑，且已是連續四個月呈現下跌態勢，其中受到新冠肺炎疫情衝擊嚴重的製造業，其4月的營業氣候測驗點為81.75點，較上月修正後的82.55點減少0.80點，是自2009年2月以來的新低，同樣的營建業也是連續四個月下跌，只是跌幅已縮減，而服務業營業氣候測驗點則已轉為上揚。

台經院院長張建一指出，國內前瞻基礎建設，再加上台積電等大廠的持續投資，以及振興券有助內需市場等三大因素下，將有助我國經濟支撐國外景氣波動和國外需求減少所帶來的衝擊，他更樂觀表示，台灣經濟「今年GDP保1不是問題」。

根據台經院調查結果，針對製造業廠商所做2020年4月問卷結果顯示，認為4月景氣為「好」比率為21.7%，較3月27.2%減少5.5個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為54.3%，較3月35.3%增加19.0個百分點。

其中，傳統產業如鋼鐵基本工業與運輸工具業看壞當月景氣的比例將近八成，而化學工業、紡織業、成衣及服飾業甚至超過八成。

此外，張建一也看好我國防疫相關產業在後疫情時代的出口表現。他指出，像是口罩、口罩機、防護衣、低階呼吸器等，都有助我國出口，因為台灣的防疫物資品質穩定，讓歐美國家安心。

張建一表示，以台灣口罩日產量已達2,000萬片計算，這要是能夠賣到全世界，口罩甚至是口罩機未來對我國的出口會很有貢獻。

在營造業方面，根據台經院調查發現，七成以上廠商認為未來半年營造業景氣尚為持平。4月營業氣候測驗點為84.36點，較3月的85.79點下跌1.43點，雖然為連續四個月下跌的態勢，但跌幅已明顯較縮減。

而在服務業調查部分，台經院的資料顯示，4月景氣看好比例較高者為運輸倉儲業，而有超過七成以上的零售業與餐旅業廠商看壞當月景氣表現；在未來半年看法的部分，零售業對於未來半年景氣看好的比例超過一半。

經過台經院模型試算後，2020年4月服務業營業氣候測驗點為82.37點，較上月修正後的81.97點增加0.40點，結束先前連續三個月下滑態勢轉為上揚。