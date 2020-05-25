台灣大售Nest Mini破12萬台 登電信業智慧音箱銷量冠軍

台灣大(3045)積極布局智慧家庭市場，在台灣電信業中獨賣Google Nest Mini 中文化智慧音箱，銷量在5月突破12萬台，奪下台灣電信業智慧音箱銷售冠軍；台灣大表示，整合集團資源，領先業界推出行動與光纖上網的「好速系列」專案，不但帶動Nest Mini銷售量穩定成長，也向台灣家戶升級「Smarter Home」的終極目標邁前一大步。

台灣大指出，Nest Mini集合台灣大通路資源與Google的AI技術，是在地化程度高、應用服務開發迅速的智慧音箱。根據內部資料顯示，Nest Mini 特別受到關注科技潮流的45歲以下男性喜愛，其次為年輕育兒族。

所有功能當中，以「聲控播音樂」最受歡迎，其次為「處理生活大小事」的實用功能，如詢問天氣、長輩利用定時提醒功能設定吃藥時間等；至於「語音指令控制智慧家電」則名列第三。

台灣大表示，銷售智慧音箱僅為進入智慧家庭市場的第一步，後續如何更貼近「Smarter Home」訴求、提供消費者更便利的使用體驗，才是致勝關鍵。台灣大積極擴大智慧家庭生態系，將推出全新服務，預計下半年正式亮相。

台灣大指出，MyMusic 為了讓用戶體驗「不只音樂，還有更多」的聲音服務，今年上半年引進隨選隨聽網路節目「Podcast播客」，囊括音樂資訊、產經時事、養生育兒、體壇賽事、星座命理、科普文教與職場趣談等多樣類型，用戶更可透過Nest Mini聲控點聽Podcast節目，大幅提升宅家娛樂與學習的便利性。