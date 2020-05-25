慧榮看記憶體後市 PC強手機弱資料中心是重要變數

多數記憶體相關廠商在首季業績繳出亮眼表現後，市場近期對第二季及下半年市況持保留看法，對此，全球最大的記憶體控制IC大廠慧榮科技總經理苟嘉章表示，以市場主要需求來看，PC第三季需求仍可望強勁、手機今年全球出貨幾乎確定下滑，只是幅度多少問題，資料中心帶動的需求將扮演後市關鍵，但整體而言，苟嘉章認為記憶體下半年市況不會太差。

今年第一季原本市場對新冠肺炎衝擊全球3C產品需求悲觀，不料在遠距上班及教學等需求急升之下，帶動包括記憶體在內的相關廠商出貨，但PC及筆電的急單能否延續到下半年，是近市場高度關注的重點。

對此，苟嘉章表示，目前看來，新冠肺炎疫情雖然有趨緩的情況，但預料未來在歐美國家，遠距上班、遠距教學都可能變成常態，因此，到目前為止，下游對PC及NB的需求仍維持相當熱絡，此外，過去在遠距需求上，幾乎不太有需求的新興市場，今年在中低階的PC及NB也出現明顯的需求增溫，因此，苟嘉章認為，由PC及NB帶動的記憶體需求，將可以延續到今年第三季，甚至第四季也還仍可望受惠。

至於手機市場，苟嘉章則表示，今年上半年全球手機的銷量表現非常明顯的下滑，即便在手機最大的市場中國，今年4月出貨量成長16% 的情況下，還是不足以彌補之前2個月所衰退的出貨量，中國手機需求是否真的完全復甦，還是要看5月中國市場的需求量而定，不過，以全年而言，今年全球手機市場的出貨下滑，極可能已成定局，只是下滑幅度的多少。

在PC增溫、手機降溫，一正一反的拉扯下，去年以來同樣扮演帶動記憶體需求重要來源的資料中心，苟嘉章指出，目前在資料中心市場，除了韓國的SK海力士仍表示樂觀之外，其他廠商對於7月之後的市況，及下半年需求，多是表示目前還看不清楚，原因就在於新冠肺炎疫情是不是能在第三季初就結束，這是市場都無法預料的，不過，整體而言，苟嘉章仍認為，今年下半年記憶體市況不會太差。