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今年智慧手機ODM產能增 疫情衝擊需求出貨恐年減13.6%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為示意。今年三家業者合占全球智慧手機出貨比重將創歷年新高，但在需求受肺炎疫情衝擊導致僧不變粥更少的情況下，業者恐遇出貨寒冬，各家出貨量年減幅預估都將超過10%。圖／聯合報系資料照片
圖為示意。今年三家業者合占全球智慧手機出貨比重將創歷年新高，但在需求受肺炎疫情衝擊導致僧不變粥更少的情況下，業者恐遇出貨寒冬，各家出貨量年減幅預估都將超過10%。圖／聯合報系資料照片

智慧型手機ODM三巨頭聞泰、華勤及龍旗持續盤算全球生產布局，除拓建中國大陸產能外，也設法在東南亞及印度設廠或挪借在地產能。

DIGITIMES Research分析師鄭御權預估，今年三家業者合占全球智慧手機出貨比重將創歷年新高，但在需求受肺炎疫情衝擊導致僧不變粥更少的情況下，業者恐遇出貨寒冬，各家出貨量年減幅預估都將超過10%。

今年智慧型手機供需都受新冠肺炎疫情影響，尤以對需求面的衝擊更甚，DIGITIMES Research將今年全球智慧型手機出貨下修至11.5億支，較2019年13.6億支減少15.4%。市況不佳連帶衝擊手機品牌商委外ODM業務，預估今年智慧型手機ODM總出貨量將較2019年下滑13.6%，僅為2.6億支。

手機品牌商部分，蘋果(Apple)、Vivo目前仍全部自行研發，各ODM將持續搶占三星電子（Samsung Electronics）、華為、Oppo、小米及聯想等品牌4G機種訂單，同時也積極獵取5G機種訂單。

智慧型手機 ODM 4G

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