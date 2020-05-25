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宏達電新機有影？NCC新通過HTC Phone審驗
久無推出新智慧手機的宏達電（2498），新機已呼之欲出，近來在NCC的型式認證資料庫中，可以看到宏達電有一款手機HTC Phone甫通過認證，科技網站推測，可能是中階機HTC Desire 20 Pro。
另外在NCC的型式認證資料庫中，也可以看到 HTC U Ear 也已通過審驗。HTC U Ear是一款真無線藍牙耳機（TWS）。根據外電報導指出，宏達電的 HTC U Ear 外型與蘋果 AirPods 長相類似，包括圓形的耳塞式耳機有突出的尖端，以及向下延伸到耳朵外的耳機主體，不過耳機的充電端位於頂部，顏色則是純黑色設計。兩款新品何時發表，目前尚無法得知。
宏達電執行長梅特（Yves Maitre）稍早表示，宏達電將會推出5G手機。近來也有傳言，宏達電的5G手機可望在7月推出，至於 HTC Desire 20 Pro 可能仍為4G手機。根據科技網站所傳出，中階定位的 HTC Desire 20 Pro，可能會配置高通 S660 或 S665 處理器，另外也有三鏡頭設計。
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