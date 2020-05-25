看好彩色電子紙成長動能 歐系外資調高元太目標價

元太（8069）第1季營業利益、淨利、 EPS都創下9年來第1季的歷史新高，歐系外資最新報告調高元太今明年獲利預估，幅度4~13%，評等重申優於大盤表現，目標價則由42元調高至46元；元太今（25）日股價開高走高，盤中漲幅逾7%。

元太第1季合併營收29.22億元，年減1%，季減15%，歸屬於母公司淨利為7.87億元，單季每股純益（EPS）0.69元；今年初全球各國受到新冠肺炎疫情衝擊，因交通及工廠營運中斷的影響，造成供應鏈斷鏈、人力緊缺，元太大陸揚州廠全力拼復工，產能僅稍微受到影響，且在3月底、4月初就回復產能滿載的營運。

歐系外資表示，元太首季獲利優於預期，主因產品組合較佳，且在成本控制下毛利及營業利益率，看好彩色電子紙的需求及成長動能，調高元太今明年每股盈餘預估，幅度4~13%。

歐系外資指出，彩色電子紙需求優於預期挹注元太首季營運表現，且可望成為元太下一個成長動力，決定調高目標價，由42元調高至46元。

元太今日以40.6元開高，一度拉升至43元，上漲3.2元，漲幅8.04%，盤中股價維持高檔，漲幅逾7%。