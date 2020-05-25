北都首季逾百申訴案 全台最多

ＮＣＣ今年第一季有線電視申訴報告出爐，除剪線潮再起，有線電視單季申訴量比去年同期多出一百多件，其中媒體大亨練台生投資的北都就占了申訴量的百分之四十八。報告指出，申訴問題前三名分別是頻道管理、訊號中斷、和客服問題。

ＮＣＣ日前公布第一季有線電視消費申訴監理報告，據統計，申訴案件共二七三件，其中有線電視頻道管理問題達總案量的百分之廿二，其次為有線電視訊號中斷問題占百分之廿點五，客服問題則占了百分之十九點八，第四名則是有收視費用爭議占百分之十七點九。

以地區來看，台北市的申訴案量占六成，有一百六十四件。依個別有線電視業者區分，專營台北市、擁有九點二萬收視戶的北都，有一三一件申訴案，其他個別業者「看不到車尾燈」，皆為十件以下。北都自二○一五年帶著「破盤價」殺進台北市有線電視市場，去年更祭出「四九九」新低價，吸引無數客戶，也讓富邦集團旗下的凱擘流失大量客戶，引爆「有線電視內戰」。

不過，隨著時間過去，北都除因和頻道代理商授權金談不攏，導致斷訊風波不斷，熱門頻道如衛視中文台、ＦＯＸ、FOX Movies等下架，還有多個「未爆彈」。在臉書台北市區域社團中，只要有民眾詢問北都收視方案，就會看到大量收視戶回應「訊號很差」、「喜歡的頻道不見」、「一分錢一分貨」等。