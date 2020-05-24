茂達三大遊戲機廠訂單全到手 市占率上看三成

電源管理IC廠茂達（6138）累計前四月業績為歷年同期新高，法人估計，該公司本季在三大業務同步增長的帶動下，整季業績估計將可比首季成長雙位數百分比。

扣除子公司大中的業績，茂達本身業績主要分為電源管理IC、風扇驅動IC與音頻IC產品，電源管理IC約占其中五成業績，以PC應用為主，並擴展通訊等應用，本季的業績增長幅度估計可達一成以上。

同時，在風扇驅動IC方面，約占茂達四成業績，主攻PC應用，對手因封城因素而有出貨阻礙，法人評估，該公司本季相關業績有機會成長超過二成。

茂達的風扇驅動IC在NB應用市占率，今年預計將邁向七成水準，擴展白色家電新應用，同時還持續擴展遊戲機應用。法人指出，去年茂達的風扇驅動IC只供應1家遊戲機廠商，在全球市占率約僅個位數百分比，但今年三大遊戲機大廠的訂單全到手，市占率上看三成。

至於音頻IC方面，也受惠於在家工作等需求，茂達本季相關業績有望成長約一成左右。