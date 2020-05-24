鴻海鴻準群創股東注意 上萬購物金這樣領

鴻海集團旗下電商平台COCORO Life可購樂在今年股東會祭出購物金活動，預告在2020年6月股東購物節前，5月23日至6月22日 23:59止祭出暖身活動，其中轉轉樂活動最高可領1萬8,888購物金。

鴻海集團電商平台在台灣2019年9月完成轉型，台灣富連網原本服務全數整併至夏普負責的COCORO Life可購樂平台，致力提供更有效率服務並負責今年度鴻海、鴻準與群創股東大會系列購物金優惠活動。

COCOROLife可購樂平台顯示，今年鴻海、鴻準與群創「109年股東常會開會通知書」已在上週五陸續寄出，開會通知封面並印製「可購樂轉轉樂-股東購物節暖身慶」條碼。

依據說明，今年股東季活動優惠包含：

好康1、轉轉樂最高金額18,888購物金。

好康2、每日簽到領500購物金（每一帳號限領一次）。

好康3、每日搶購夏普指定商品即贈三大飯店聯合抵用券 1000。

好康4、6/23早上10：00股東購物節開跑登入驗證成功送88,000購物金。

詳細活動辦法請參考如下：

https://www.cocorolife.tw/StockHolder2020Index