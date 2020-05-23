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iPhone毫米波5G版傳延後 需求恐被疫情削弱

中央社 / 台北23日電

受到疫情影響，蘋果支援毫米波（mmWave）頻段的5GiPhone可能12月才開始出貨，研調認為，新機銷售區域落在疫情緊張的歐美市場，加上售價較高，需求不排除被削弱。

天風國際證券分析師郭明錤報告先前預估，今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能），以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

研調機構TrendForce在疫情前原先預期蘋果（Apple）今年可望受惠5款新機發表，加上iPhone 6S系列已臨換機期限，蘋果全年生產表現將重回2億支水準，不料受到疫情干擾，難逃下修的命運。

TrendForce指出，以第1季表現來看，蘋果受到復工延後和缺工、缺料等影響，生產數量較去年同期下滑8.7%至3790萬支，排名第3，次於三星與華為。

預估第2季受惠新機iPhone SE以親民價格推出，生產總數將有機會與首季相近，來到3600萬支。蘋果下半年表訂仍維持4款5G新機發表，但因主要銷售區域在疫情緊張的歐美市場，加上售價較高，後續需求是否被削弱值得關注。

本土法人報告預期，新款iPhone 12量產進程在11月到12月，支援毫米波（mmWave）頻段的5G版iPhone可能12月才開始出貨，主要是疫情影響，大多數美國公司禁止非必要出差，美國加州的蘋果工程師無法飛往中國進行現場驗證，尤其是2款支援sub-6GHz頻段和毫米波頻段的5G版iPhone屬於新規格和技術。

法人因此預期，支援sub-6GHz頻段的5G版iPhone可能要到11月開始出貨，支援毫米波頻段的5G版iPhone可能12月才開始出貨。法人預估，今年整體iPhone出貨量調降到1.7億支，較去年減少8%。

iPhone 疫情 蘋果 5G

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