華為禁令衝擊台積電訂單？陸行之：非針對所有半導體廠
媒體報導，研調機構以賽亞（Isaiah Research）認為，華為至少在未來2～3年內找不到替代解答，畢竟幾乎所有重要半導體廠均涉及美國技術或設備。
對此，知名半導體分析師陸行之今（21）日在社群上表示，據了解，這次海思條款是針對華為旗下所有設計及供應商針對華為特殊產品規格設計的產品進行封鎖，應該不是全部半導體廠商都不能供貨。
陸行之說，除了庫存外，還是有一卡車非美替代方案在排隊，只是有三種產品不知能否找到非美替代？還有就是市場在傳台積電停止接單，我沒內線，但我不知道5月15日後全面停止接單，那台積電要如何拿各種訂單數量及產品規格去跟美國商務部工業安全局申請執照，然後等著120天後全數龜苓膏，感覺邏輯不通。
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