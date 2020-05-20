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訊連攜手研華 打造人臉辨識智慧物聯網應用

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
訊連FaceMe攜手研華打造人臉辨識智慧物聯網應用。圖／訊連提供
訊連FaceMe攜手研華打造人臉辨識智慧物聯網應用。圖／訊連提供

AI臉部辨識技術廠訊連（5203）今（20）日宣布與研華（2395）結盟，打造全新的智慧物聯網（AIoT）應用。研華於其開發的FaceView Industrial App中，導入訊連FaceMe AI臉部辨識引擎，可透過人臉辨識技術進行即時的身分判別，及分析訪客之性別、年齡及情緒等資訊。FaceView Industrial App可適用於零售、觀光、交通及建築等應用領域，進行訪客管理及數據分析。

研華推出全新的FaceView Industrial App係採用訊連FaceMe AI臉部辨識引擎為核心，可透過臉部偵測、臉部辨識及臉部特徵擷取等功能，進行於零售、觀光、建築、企業等場景，進行訪客身分判別、智慧安控及年齡、性別、情緒等資料分析。FaceView Industrial App可運行於邊緣裝置及工業電腦上，快速導入至各種工業物聯網場景，具備精確、高效能及快速部署等優勢。

訊連黃肇雄執行長表示，FaceMe廣泛支援了各式IoT硬體、應用及解決方案。透過與研華的合作，FaceMe準確、高效的臉部辨識能力完美整合至研華的 FaceView Industrial App，可在各式邊緣運算應用上快速部署臉部辨識解決方案。

「AI人工智慧技術是現今工業物聯網應用的主流技術，研華透過與訊連的深度合作，將AI人臉辨識技術導入至FaceView Industrial App。」研華科技嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，FaceView採用了訊連開發的全球頂尖臉部辨識引擎，可整合在研華AI邊緣運算平台，幫助客戶快速部署訪客管理、門禁等智慧應用。

研華 臉部辨識 訊連

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