疫情衝擊大陸PC銷售 聯想劉軍：市場下滑三成
聯想集團（Lenovo）今（20）日發布2019/2020年財報，在午間召開的業績溝通會上，聯想中國區總裁劉軍表示，受疫情影響，中國大陸PC市場年減30%，但上個月出現明顯增長。PC是個生產力工具，是經濟情況非常明確的晴雨表，對下一季度保持樂觀，但對整個財年的情況目前尚難以得出結論。
由於聯想為全球第一大PC、在中國大陸市場也佔有一席之地，聯想景氣看法備受矚目。劉軍表示，整個PC業務，不論是To B還是To C都有機會，To C主要是在線教育，發現有很明顯的拉動作用，上個月聯想中國區PC業務出現年增100%。To B方面，在線辦公的需求大增，很多中國大陸企業討論在線辦公的常態化，目前看到筆記型電腦的採購比桌上型電腦更多。
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