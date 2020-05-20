宏碁PC加拿大年增率再創新高 位居市場龍頭

根據最新市調資料顯示，宏碁加拿大個人電腦市場4月份年增率再創新高，年對年以111%成長大幅超越業界均值，並以26%市占率位居冠軍之位。同時，宏碁消費性筆電與電競電腦在加拿大市場分別以27%及35%市佔率雙雙奪下市場第一，成功打下加拿大消費市場領先地位。

全球因疫情影響生活及工作型態，除了消費性電腦產品需求大增外，其中主打教育及遠距工作的Chromebook產品線銷售同樣逆勢成長，宏碁加拿大Chromebook市場4月份以35%市占率保持市場第一。宏碁因應市場需求，強力出貨，截至目前在各地皆能即時反應，提供消費者所需產品，同時在多數市場交出亮眼成績單。