奧圖碼宣布 全系列雷射新機升級五年不限時數保固

全球投影機專業品牌奧圖碼Optoma宣布，即日起凡購買Optoma全系列雷射新機，機台/光源由原本三年2萬小時保固，自動升級為五年不限時數保固，在抗疫的非常時期提供更優質完善的售後服務，為節省維護成本，一起為防疫投入一份心力。

奧圖碼表示，自從2016年10月正式推出雷射機種銷售至今，優異的性能和耐用性皆廣受消費者的好評，即使在不同的嚴苛使用情境下，品質始終都禁得起長時間測試和考驗，但礙於近期的疫情衝擊，無論是一般消費者或企業用戶都已面臨到消費行為改變和消費力下降、生活圈改變的衝擊。

奧圖碼身為深耕台灣20年的指標投影機專業品牌，我們責無旁貸、體恤用戶心聲，推出新機5年不限時數的保固升級方案，首創保固業界最長，並涵蓋所有消費型和商用級雷射機種，正是要作為用戶最安心、最勞靠的後盾。

奧圖碼全系列雷射產品線皆內建DLP德儀的先進DMD晶片技術，擁有銳利細緻的成像品質和高對比表現，家用機種包含去年甫推出即造成廣大迴響的P1智慧4K雷射超短焦家庭劇院、ZK507 4K家庭劇院投影機和經典熱賣款UHC68Z 4K UHD 極光雷射家庭劇院投影機都是雷射系列中的固中翹楚，以4K高畫質、高亮度/高對比和廣色域表現，廣受家庭劇院專業人士長期好評。

此外，工程和商用高階雷射投影機，內建DuraCore雷射光源技術，搭載通過IP5X/IP6X國際防塵認證設計的光學引擎，能創造超過20,000小時的長效使用壽命並大幅減少整體維護成本，確保能提供客戶穩定度高、值得信賴的絕佳使用體驗。

其中，最新推出的ZK1050高亮度雙雷射4K旗艦工程投影機就非常適合導入在各種具挑戰性的安裝環境，透過包括360度投影、垂直投影，7天24小時不間斷的穩定運行功能，及多種可替換式專業工程鏡頭的搭配，精準滿足高階投影應用和各式商業情境的嚴苛環境需求。