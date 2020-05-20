快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

奧圖碼宣布 全系列雷射新機升級五年不限時數保固

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球投影機專業品牌奧圖碼Optoma宣布，即日起凡購買Optoma全系列雷射新機，機台/光源由原本三年2萬小時保固，自動升級為五年不限時數保固，在抗疫的非常時期提供更優質完善的售後服務，為節省維護成本，一起為防疫投入一份心力。

奧圖碼表示，自從2016年10月正式推出雷射機種銷售至今，優異的性能和耐用性皆廣受消費者的好評，即使在不同的嚴苛使用情境下，品質始終都禁得起長時間測試和考驗，但礙於近期的疫情衝擊，無論是一般消費者或企業用戶都已面臨到消費行為改變和消費力下降、生活圈改變的衝擊。

奧圖碼身為深耕台灣20年的指標投影機專業品牌，我們責無旁貸、體恤用戶心聲，推出新機5年不限時數的保固升級方案，首創保固業界最長，並涵蓋所有消費型和商用級雷射機種，正是要作為用戶最安心、最勞靠的後盾。

奧圖碼全系列雷射產品線皆內建DLP德儀的先進DMD晶片技術，擁有銳利細緻的成像品質和高對比表現，家用機種包含去年甫推出即造成廣大迴響的P1智慧4K雷射超短焦家庭劇院、ZK507 4K家庭劇院投影機和經典熱賣款UHC68Z 4K UHD 極光雷射家庭劇院投影機都是雷射系列中的固中翹楚，以4K高畫質、高亮度/高對比和廣色域表現，廣受家庭劇院專業人士長期好評。

此外，工程和商用高階雷射投影機，內建DuraCore雷射光源技術，搭載通過IP5X/IP6X國際防塵認證設計的光學引擎，能創造超過20,000小時的長效使用壽命並大幅減少整體維護成本，確保能提供客戶穩定度高、值得信賴的絕佳使用體驗。

其中，最新推出的ZK1050高亮度雙雷射4K旗艦工程投影機就非常適合導入在各種具挑戰性的安裝環境，透過包括360度投影、垂直投影，7天24小時不間斷的穩定運行功能，及多種可替換式專業工程鏡頭的搭配，精準滿足高階投影應用和各式商業情境的嚴苛環境需求。

疫情 極光

延伸閱讀

北藝預計明年4月竣工 議員批工程延宕

宏碁4,000至4,499流明投影機 第1季在泛歐地區拔得頭籌

公民罷韓投影看板2.0 拿韓國瑜26年前講話回擊

變帥靠整形？ 韋禮安笑：不能老讓攝影師辛苦修圖

相關新聞

宅經濟當道 亞太電推線上英文學習與遊戲

疫情促使宅經濟當道，亞太電信在線上串流影音及加值服務帶動下，首季營收季成長2成，亞太電今天宣布推出線上英文學習與遊戲兩項...

十銓攻HPC高效能運算 推工業級記憶體搶市

記憶體模組廠十銓（4967）指出，該公司將進軍HPC高效能運算，並推出工業級記憶體搶攻雲端及資料中心商機，相關的新產品並...

閃辭風波後 沈軾榮仍列金寶董事

金寶（2312）先前經歷前總經理沈軾榮閃辭風波，如今股東會議事手冊出爐，出乎外界意料，沈軾榮仍列席董事會，至於新總經理陳...

研華攜手訊連 推AI人臉辨識解決方案

工業電腦大廠研華（2395）繼前與訊連（5203）結盟後，今（20）日宣布一同推出AI臉部辨識工業App「FaceVie...

研華攜手訊連 推出AI臉部辨識工業App「FaceView」

研華今（20）日宣布與訊連聯手推出AI臉部辨識工業App「FaceView」。研華FaceView工業App整合訊連科技...

新任科技部長吳政忠：全力支持台積電在台研發建廠

新任科技部長吳政忠今（20）日上任，並對台積電赴美投資發表看法。他表示，台積電赴美投資，貼近市場，可以理解，而且研發仍留...

電信三雄推動轉型 劍指5G商機

台灣將在今年正式進入5G時代，電信三雄將在今年第3季正式開台5G，儘管今年各界遭逢疫情挑戰，但電信三雄董事長均在致股東報...

不懼疫情與貿易戰 南電：今年營運將顯著成長

IC載板大廠南電董事長吳嘉昭表示，總體經濟受疫情與美中貿易關係緊張影響，全球景氣不確定性仍高，不過南電預估今年營運比去年...

iPhone 12恐延後 法人：影響和碩下半年動能

投顧法人表示，受疫情影響，部分美國公司禁止非必要出差，具5G功能的iPhone 12生產驗證測試可能延後到10月中旬進行...

國巨ECB定價 轉換價每股485元

本土被動元件龍頭國巨昨（19）日宣布，完成海外可轉換公司債（ECB）定價，轉換價格以昨天收盤價373元為基準價格，轉換溢...

友訊獨董喊改革 批品牌落後

友訊經營權之爭，董事長胡雪為捍衛經營權，大動作登廣告「敬致友訊全體股東的一封信」；獨董鍾祥鳳與馮忠鵬則發出聲明回應，認清...

台灣大創新 搶智慧商機

台灣大哥大致股東報告書出爐，董事長蔡明忠表示，迎向5G元年，將以人為本，將科技融入生活，提升資安，並協助企業智慧轉型，提...

熱門新聞

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

振興券上路時間確定！王美花：6月公布、7月上路 確定有紙本

存多少才敢退休？ 王儷玲：退休理財要趁早

美國製造擬擴及生技 台廠警戒

國泰金總座李長庚：3年內利率恐難恢復

親推薦黃天牧升金管會主委 顧立雄最後給他一個期許

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。