估今年AirPods出貨9,380萬部 郭明錤點名三公司受惠

天風國際證券分析師郭明錤最新報告上調今年AirPods出貨量至9,380萬部，較原預估8,000~9,000萬部高，並且預期AirPods出貨將在下半年迎來強勁成長，點名看好立訊、歌爾股份與燿華(2367)等3家供應商將會顯著受益。

郭明錤表示，上調AirPods出貨量的原因包括，下半年新iPhone (iPhone 12) 可能將取消隨機附贈有線耳機 (EarPods)，可望帶動售價較低的AirPods 2 (第二代AirPods) 需求； AirPods 2庫存去化將在今年第2季結束；蘋果在下半年可能會有AirPods促銷計畫。

他指出，AirPods出貨在第2季出貨為全年谷底，下半年將迎來強勁成長；受疫情影響與庫存去化，AirPods 2需求疲弱，導致第2季總出貨量約1,720萬部，季減29%。但受益於AirPods 2需求將自第3季開始恢復與AirPods Pro維持強勁需求，預期AirPods出貨量在第3季及第4季將強勁成長，預估第3季出貨量季增40%、年增44%； 第4季出貨量季增17%、年增39%。

郭明錤表示，受益於AirPods 2與iPhone 12供貨比重增長，燿華在今年第3季及下半年將有非常強勁的成長，預估第3季營收將季增100% 以上，第4季持續成長。

他說，受到庫存去化影響，耀華在第2季的AirPods 2 PCB供貨比重顯著衰退至約10%，但預期自第3季開始供貨比重將大幅增長至55~65%，預期第3季及下半年出貨動能將顯著轉強；在iPhone方面，電池板比重將自iPhone 11的10~15%顯著增長至6.1吋iPhone 12的50~55%，也有助下半年的營收與盈利。