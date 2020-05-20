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Mini LED背光顯示器成本降 估2022年價格競爭力勝OLED

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

隨著蘋果可能在2021年發表的12.9吋iPad Pro導入Mini LED背光技術，引發市場熱議。根據TrendForce LED研究(LEDinside)最新調查，目前Mini LED背光顯示器的生產成本仍高於傳統的LCD與OLED螢幕，但隨著技術成熟及製程良率提升，預估每年Mini LED背光顯示器成本將以15~20%的幅度下降，在2022年將有機會低於OLED顯示器，具備市場競爭力。

屆時Mini LED背光技術除了有望逐漸導入至蘋果的其他產品線，也將吸引其他一線品牌跟進採用。

TrendForce在最新「2020 Mini LED 次世代顯示技術與供應鏈剖析」報告指出，從Mini LED背光的成本結構觀察，由於2021年版的12.9吋iPad Pro預計會採用近10,000顆的Mini LED晶片作為背光源，因此光是LED晶片、PCB背板、驅動IC等零組件成本就占了不少比重，再加上測試分選以及打件等製程，因此推估現階段Mini LED背光顯示器成本仍高於100美元，其中Mini LED背光模組成本就占六成以上。

在Mini LED背光成本仍偏高的情況下，為何蘋果仍積極導入Mini LED背光技術的原因，可以從應用面與供應鏈分別探討。以應用面來看，目前平板電腦以看影片、基本文書處理、簡易商業播放顯示等用途為主，但還有一部分的專業使用者對於螢幕表現有更高要求，如遊戲玩家和繪圖設計工作者等。

以遊戲應用為例，未來隨著遊戲對於硬體規格要求提升，Mini LED背光顯示器可以呈現明暗對比更分明的畫面，創造更好的遊戲體驗。此外，繪畫、藝術相關專業工作者對於色彩精準度要求極高，Mini LED背光技術可以實現更高演色性與對比度，大幅提升現有平板的顯示效果。目前Mini LED背光顯示器的對比度將可達到10萬:1以上，色飽和度可達DCI-P3 90%以上，將更能夠滿足專業人士的工作需求。

TrendForce認為，雖然OLED螢幕也能做到上述的顯示效果，但OLED材料受限於信賴性問題，使用壽命低於Mini LED背光顯示器。此外，從供應鏈的角度來看，目前OLED面板的供應仍由韓廠三星與樂金顯示所主導，雖然中國OLED產能在2020年後將急起直追，然製程良率及產品品質仍需要時間提升。

因此蘋果選擇供應鏈相對開放與多元的液晶面板，並搭配Mini LED背光技術做為未來顯示技術的發展主軸，既能擺脫面板供給的限制，也能為Micro LED顯示技術鋪路。如果蘋果在Mini LED背光技術能取得一定的成本優勢以及技術與專利壁壘，將有助於加速Micro LED技術研發腳步。

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