台灣夏普與電競隊伍ahq簽約 手機布局年輕化

台灣夏普總經理張凱傑今（20）日提到，夏普本身在家電、面板相當有名以外，夏普手機也在日本Android名列第一，台灣是夏普重要在地基地，決議和ahq合作在台灣推廣手機，希望能接觸更多年輕朋友，也希望創下佳績，後續台灣5G開台也將推出系列化產品。

張凱傑今日在SHARP夏普與 ahq e-Sports Club合作簽署儀式線上記者會作上述表示。

ahq執行長林呈洋則說，台灣年輕人在手機遊戲上規模不容小覷，遊戲玩家超過八成會使用手機遊戲，ahq團隊也能協助夏普在年輕人品牌形象的認識，並幫ahq粉絲爭取更多福利。

全球電競市場的規模在2019年約11億美元，預期在2022年可望成長至17.9億美元，電競市場愈發蓬勃與龐大成長潛力。

台灣夏普今日與台灣知名電競團隊ahq eSports Club進行合作簽署，宣佈夏普SHARP於今年 （2020）年贊助ahq eSports Club，其中包含英雄聯盟、CSGO，以及今年全新成立的《絕地求生M》戰隊。