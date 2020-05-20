吳政忠掌科技部 大力支持科學園區開發、基礎研究

新任科技部長吳政忠今（20）日上任，他表示，上任將大力支持基礎研究、科學園區發展、創新創業、以及台積電在台灣先進研發與建廠，並且擘劃2030年國家科技社會發展願景藍圖。

他對台積電赴美投資發表看法。他表示，台積電赴美投資，美國是大市場，台積電為貼近市場，可以理解，而且台積電研發仍留在台灣，對美投資也不多，因此他樂觀其成。他並表示，上任後仍會持續擴展科學園區土地，協助台積電在台灣投資最新的製程，也會與經濟部協調，解決水電相關問題。

他表示，過去他擔任政委時，在科技會報曾擘劃2030年台灣科技社會願景藍圖，並提出六大策略，其中一項就是開發新世代晶片「A世代計畫」，台灣半導體製程在3奈米後，接下來就會進入Å（埃米）領域，對於新世代晶片研發要提前布局，目前已有學研團隊投入，台積電也參與其中，共同研發。

科技部今日上午舉行新舊任部長交接典禮，由政務委員張景森監交。吳政忠致詞時表示，科技部主要政策包括：國家科技社會願景藍圖的擘劃、深耕基礎研究、科學園區發展、推動創新創業；前任部長陳良基已打好基礎，未來他會持續推動，並且更加精進。

他並表示，未來科技部還要加強兩方面，一是要推動2030年台灣科技社會願景藍圖，就必須跨部會合作，科技部要走出去跟其他部會合作。他舉這次防疫檢測試劑開發為例，研發團隊很快開發出來後，但距量產很遙遠，除了要取得衛福部許可外，也要經濟部找廠商量產，需要跨部會通力合作。

第二是他會大力支持基礎研究，如果沒有基礎研究，沒有人才，十年後台灣就沒有科技發展；此外，在大力支持基礎研究，人文社會也要加強。

他進一步指出，2030年台灣科技社會願景藍圖強調創新、包容、永續；六大加 強略，包括開發新世代晶片、發展精準健康醫療、協助服務業數位轉型、發展5G及參與6G低軌衛星、建立卓越資通安全、整合台灣四大網路等。他表示，未來科技部會全力配合政院推動2030年台灣科技社會願景藍圖之實現。