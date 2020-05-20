十銓進軍高效能運算 搶攻雲端、資料中心商機

記憶體模組廠十銓（4967）指出，該公司將進軍HPC高效能運算，並推出工業級記憶體搶攻雲端及資料中心商機，相關的新產品並已在今年4月中旬陸續進行送樣，送樣對象包含高效能Notebook、網通、高階伺服器等產業，預計今年5月中旬全面量產出貨，預期將對今年出貨表現具正面貢獻。

十銓表示，隨AI人工智慧運算、5G 高速基站、各式IoT連網設備及邊緣運算等工業應用日漸普及，高速傳輸/運算的需求快速攀升。目前Intel與AMD高階處理器記憶體支援規格已達到3200MT/s，高階處理器往高速、高效能已成趨勢，迫切需要能即時處理各種龐大資訊「高效能」記憶體。

為因應伺服器市場對高效能記憶體的強勁需求，十銓推出全系列DDR4-3200工業級記憶體，支援Intel高階應用的Ice Lake處理器、AMD第二代AMD EPYC（Rome）伺服器處理器與AMD Ryzen系列嵌入式處理器，滿足高階伺服器對工規高效能記憶體產品需求。

十銓表示，該公司推出的DDR4 3200 單條 32GB大容量工業記憶體，提供各領域最新高速、大容量的工業級記憶體整合方案，十銓工業級記憶體DDR4-3200全系列產品線應用範圍涵蓋邊緣運算、車聯網、無人商店的影像辨識系統、AI、智慧醫療系統等產業領堿，且因應極端環境搭配寬溫技術，滿足各產業高速傳輸、高耐用度、低延遲的需求。

十銓近年積極推出電競、工控等相關的高階產品，除了有利提升產品毛利之外，也持續拓展下游的出貨面向，該公司表，新產品並已在今年4月中旬陸續進行送樣，送樣對象包含高效能Notebook、網通、高階伺服器等產業，預計今年5月中旬全面量產出貨。