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研華攜手訊連 推出AI臉部辨識工業App「FaceView」

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
研華攜手訊連 推出AI臉部辨識工業App「FaceView」。圖／研華提供
研華攜手訊連 推出AI臉部辨識工業App「FaceView」。圖／研華提供

研華今（20）日宣布與訊連聯手推出AI臉部辨識工業App「FaceView」。研華FaceView工業App整合訊連科技領先業界的 AI 推理引擎 FaceMe，提供即時、高準確率與可彈性部署的AI人臉辨識解決方案，可應用於零售業、餐旅業、運輸業及智慧建築等領域中的非接觸式與遠端存取服務。

研華IoT嵌入式平台事業群總經理張家豪表示，在AI崛起迅速與邊緣運算整合的趨勢下，研華攜手訊連共用發展FaceView AI臉部辨識方案，採用訊連開發的全球頂尖臉部辨識引擎，可整合在研華AI邊緣運算平台，幫助客戶快速部署訪客管理、門禁等AIoT智慧應用。

訊連科技執行長黃肇雄表示，透過與研華的合作，FaceMe 準確、高效的臉部辨識能力完美整合至研華的 FaceView工業App，可在各式邊緣運算應用上快速部署臉部辨識解決方案。

FaceView在萬分之一誤認率（TAR@1E-4）的測試中得到 99.70% 的正確辨識率，提供即時臉部偵測（身分、年齡、性別、情緒）、訪客行為分析儀表板、訪客管理及通報功能。FaceView亦可針對各式邊緣運算裝置的效能進行AI加速器及推理引擎優化，加速業主彈性部屬及整合至其邊緣運算設備。

此方案不僅可執行VIP和黑名單管理，用於精準行銷、建置存取控制等應用，並提供視覺化儀表板，幫助業主決策分析，提升商務模式。同時，對於現有門禁系統、客戶管理系統，FaceView提供SDK，幫助業主實現快速整合。

研華 臉部辨識 訊連 APP

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