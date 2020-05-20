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安馳首季營運持穩 今年聚焦雲端運算、AIoT及5G通訊

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體通路商安馳科技（3528）今年首季營運維持穩健，該公司表示，在接單方面，公司今年聚焦雲端與邊緣運算、AIoT及5G通訊相關等三大應用市場，不僅目前預期上半年營運可望維持穩健成長，同時也看好今年全年營運仍具成長動能。

安馳表示，今年以來營收表現成長，主要在於全球新冠肺炎疫情擴散，帶動雲端、醫療及自動化相關應用產品需求明顯增加。其中Xilinx在雲端加速平台方面，公司成功切入醫療用基因定序演算市場，在邊緣運算應用方面，今年半導體測試及工控自動化應用相關產品出貨量明顯提升，此外，在智慧醫療產品市場，提供客戶從生理感測元件、醫療顯示器到智能檢測儀器等全系列產品，以目前訂單來看，公司今年上半年營運表現可望維持穩健成長。

安馳進一步表示，公司持續推出利基型的客製化產品。今年Xilinx產品線將推出ALVEO U50系列板卡，搶攻大數據分析及金融演算加速器市場，目前產品已進入送樣階段，預估下半年開始進行試量產，明年可望放量出貨。

此外，在5G通訊應用方面，安馳表示，今年在國防及商用方面均有所斬獲。在5G國防用產品方面，公司已取得5G通訊基礎建設標案訂單，出貨量穩定成長，而在5G商用產品方面，隨5G通訊傳輸架構底定，公司積極與下游工業電腦及大型系統廠商合作，共同開發5G相關商用射頻設備，預計下半年將可望推出5G通訊終端應用產品，公司5G通訊產品布局更為完整。

安馳對於今年營運展望維持審慎樂觀的看法，主要在於公司積極推動產品升級策略，提升整合方案出貨比重，聚焦雲端與邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT），以及5G傳輸等三大主流應用市場，並持續開發利基型的高階整合方案，公司今年整體營運成長動能可期。

5G 安馳 雲端

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