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新任科技部長吳政忠：全力支持台積電在台研發建廠
新任科技部長吳政忠今（20）日上任，並對台積電赴美投資發表看法。他表示，台積電赴美投資，貼近市場，可以理解，而且研發仍留在台灣，他樂觀其成。
他也表示，他接任後仍會持續擴展科學園區土地，協助台積電在台灣建置最新的製程，也會與經濟部協調，解決水電相關問題。
他表示，過去他擔任政委時曾擘劃2030年台灣科技願景藍圖，並提出六項加強項目，其中就包括開發新世代晶片A世代計畫，台灣半導體製程已經要發展2奈米，對於新世代晶片研發要提前布局，目前已有學研團隊投入，台積電也參與，共同研發。
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