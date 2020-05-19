和碩首季本業虧損？童子賢：微妙的誤會

和碩（4938）首季受到新冠肺炎影響，造成單季營益率由正轉負，被外界解讀為本業虧損，對此，和碩董事長童子賢今（19）日澄清，這解讀是「微妙的誤會」，和碩本業第1季獲利、營收皆佳，肯定營運團隊表現，主要是子公司鎧勝-KY（5264）單季有較大的營業損失，但和碩母公司在分攤子公司的損失之後，總獲利仍成長16%。

童子賢指出，今年第1季在疫情嚴峻之下，和碩獲利居然較去年亮眼，獲利成長16% 。營業額則僅下滑5.4%，主要是公司在生產、銷售、庫存上都有極佳調配，因此獲致不錯成績。

童子賢指出，和碩今年4月營收也達成千億目標，因此非常肯定執行長廖賜政、營運長姚徳慈都殫精竭慮，才維持了和碩年初以來的經營穩定。

針對外界解讀，「和碩9年來第一次本業虧損」的風波，童子賢澄清，那是錯誤的資訊，但也是微妙情況下造成誤判。

他解釋，子公司鎧勝已經在4月底公佈報表，有單季較大的營業損失，去年營業損失5.5億，今年首季提列損失14.8億。但是季報格式只能公佈「合併報表」，因此必須把營業損失合併到和碩的營業損失來，因此造成誤會。

不過，他強調，鎧勝是子公司與和碩母公司是同一集團榮辱與共是對的，但和碩母公司在分攤子公司的損失之後，總獲利仍成長16%。因此也可以反推，母公司第一季處在績效更好狀態，才分攤損失後還獲利成長。因此身為母公司的和碩沒有「本業虧損」這樣狀態。

童子賢指出，鎧勝正在快速改善體質，目前雖有虧損，但母公司財務結構健全，營運觸角多元，會努力協助鎧勝脫離目前困難。

為了激勵員工努力，及連續六年營收破兆的成績，和碩董事會已經公告，通過將提撥六萬張股票分四年實施「限制型股票」獎勵方案。這次獎勵方案的6萬張股票，目前總價值在36億元以上，實施條件是當年和碩績效必超越電子五哥的總平均數之上，就能達成當年度的發放標準。